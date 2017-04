Jouez aux anciens jeux du Macintosh dans votre navigateur

The Internet Archive, qui permet de retrouver de nombreux systèmes des années 80 émulés directement dans le navigateur, vient d’ouvrir une section dédiée au Macintosh de 1984. On y retrouve le système de l’époque ainsi que plusieurs jeux, le tout accessible directement depuis son navigateur.



Pour faire revivre le tout premier Mac, The Internet Archive utilise une version de l’émulateur PCE, déjà réputé pour faire fonctionner le système d’un Macintosh d’époque sur un PC moderne, et qui supporte d’autres systèmes sur son site, comme l’Atari ST. À travers PCE, les internautes peuvent donc découvrir ou redécouvrir le système d’exploitation de l’époque. Deux versions sont accessibles, Système 6 et Système 7, des versions plutôt avancées du système d’exploitation d’Apple sorties dans les années 90, et qui avaient pour avantage de gérer le multitâche. Quelques jeux sont également de la partie, et on retrouvera donc Dark Castle, Shufflepuck Cafe, Frogger ou Lode Runner, ainsi que quelques applications d’époque comme MacPaint, MacWrite ou le Basic de Microsoft.

Cela fait quelques années que The Internet Archive, qui s’attelait auparavant à la préservation des sites Web, s’intéresse de plus en plus aux machines du XXe siècle. Dernièrement, le site a permis de retrouver dans son navigateur un émulateur Amiga proposant de nombreux jeux, ainsi qu’une sélection de jeux d’arcade.