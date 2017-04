Zelda : Breath of the Wild a aussi son demake en 2D

La mode du demake, qui consiste à recréer un jeu récent dans un style propre aux jeux des années 80, a le vent en poupe ces dernières années, et le dernier jeu à être passé à la moulinette 8-bit n’est autre que le tout récent The Legend of Zelda : Breath of the Wild. Surnommé « Breath of the NES », ce jeu reprend exactement les graphismes du tout premier jeu Zelda sur NES, et se montre en vidéo.

Des graphismes à la jouabilité en passant par les effets sonores, tout a été fait pour rappeler la bonne époque de la NES dans ce remake 8-bit du dernier jeu à succès de Nintendo. Le projet ne compte pour l’instant qu’une seule personne à son développement, qui vient de publier quelques vidéos montrant son jeu ainsi qu’une version jouable pour constater l’étendue du travail. Il précise d’ailleurs qu’il recherche actuellement des volontaires pour l’aider sur la création de certains dessins et de la musique du jeu.