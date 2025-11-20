🚨Switch 2, Pixel 9… AliExpress ouvre le bal des promotions Black Friday, ne les ratez pas !

Les premières grosses promotions du Black Friday viennent de tomber sur AliExpress. Consoles, smartphones, écouteurs… Des produits phares comme la Switch 2 affichent déjà des réductions impressionnantes.

Vous souhaitez profiter de remises exceptionnelles sur des produits tech de référence ? C’est le moment ou jamais : AliExpress lance ce jeudi ses offres Black Friday, avec des promotions massives sur une large sélection d’articles, des smartphones aux consoles en passant par les montres et les écouteurs. De quoi se faire plaisir mais aussi de prendre de l’avance sur les courses de Noël.

Comme à l’accoutumée, il est possible de cumuler les réductions avec des coupons promo supplémentaires. Le principe est simple : plus votre panier grimpe, plus la valeur du coupon que vous pouvez activer augmente. Attention, les codes promo sont en quantité limitée. Nous vous conseillons de passer rapidement à la caisse pour ne pas les rater. Voici la liste :

3€ de remise dès 18€ d’achat : FRBF03

: FRBF03 4€ de remise dès 26€ d’achat : FRBF04

: FRBF04 9€ de remise dès 59€ d’achat : FRBF09

: FRBF09 15€ de remise dès 89€ d’achat : FRBF15

: FRBF15 20€ de remise dès 139€ d’achat : FRBF20

: FRBF20 30€ de remise dès 209€ d’achat : FRBF30

: FRBF30 40€ de remise dès 279€ d’achat : FRBF40

: FRBF40 60€ de remise dès 369€ d’achat : FRBF60

: FRBF60 70€ de remise dès 499€ d’achat : FRBF70

⚠️Voici les meilleures promotions du Black Friday sur AliExpress

Gaming

La Nintendo Switch 2 + Mario Kart Word à 388€ au lieu de 448€ avec le code promo BFFR60.

Le moniteur de jeu Xiaomi Mini LED G Pro 27i à 304€ au lieu de 344€ avec le coupon BFFR40.

Smartphones

Le Google Pixel 9a à 372€ au lieu de 458€ avec le coupon BFFR60.

Le Google Pixel 9 à 466€ au lieu de 570€ avec le coupon BFFR70.

Le Samsung Galaxy S24 FE à 356€ au lieu de 469€ avec le coupon BFFR60.

Audio

Le casque Sony WH-1000XM6 à 289€ au lieu de 378€ avec le coupon BFFR40.

Les écouteurs sans fil Sony WF-1000XM5 à 180€ au lieu de 215€ avec le coupon BFFR30.

Montres

La OnePlus Watch 3 46mm à 143€ au lieu de 201€ avec le coupon BFFR20.

La HUAWEI Watch Fit 4 à 104€ au lieu de 131€ grâce au coupon BFFR15.