One UI 8.5 débarque enfin en France sur ces Galaxy populaires mais il y a un hic

One UI 8.5 continue de se propager progressivement sur les smartphones Samsung éligibles. La grosse mise à jour s’invite désormais en France sur les trois modèles de la gamme Galaxy S23. Des fonctionnalités espérées manquent toutefois à l’appel.

One UI 8.5 est disponible sur les Galaxy S23 © Tom’s Guide

One UI 8.5 a désormais pris ses quartiers d’été sur le marché français. Mais comme à l’accoutumée, Samsung déploie sa mise à jour progressivement, appareil par appareil. La nouvelle version, disponible nativement sur les S26, a déjà fait irruption sur les S24 et S25. C’est désormais au tour de la gamme S23 d’y avoir droit. Initialement réservée à la Corée du Sud, la version stable est enfin arrivée sur les Galaxy S23, Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra en Europe.

Comment télécharger One UI 8.5 sur votre Galaxy S23 ?

Cette nouvelle mise à jour pèse plus de 4 Go pour les utilisateurs lambdas et 300 Mo pour les bêta-testeurs. Avant de lancer le processus, vérifiez que vous disposez de suffisamment d’espace libre et assurez-vous que votre téléphone est chargé au moins à 50 %. Connectez-vous aussi à un réseau WiFi pour éviter de gaspiller votre enveloppe de données mobiles. Si vous avez raté la notification, vous pouvez vérifier la disponibilité de la mise à jour en suivant ce chemin :

Ouvrez les Paramètres .

. Appuyez sur Mise à jour logicielle > Téléchargement et installation .

> . Si une nouvelle version est disponible, appuyez sur Installer maintenant.

Quelles nouveautés ?

Concernant les nouveautés, les utilisateurs de S23 risquent d’être déçus puisque plusieurs fonctionnalités IA très attendues sont absentes. Une stratégie qui vise probablement à les inciter à s’offrir les flagships les plus récents. Il ne faudra ainsi pas compter sur le nouveau filtre anti-spam, qui impose à votre interlocuteur de donner la raison de son appel avant que vous ne décrochiez.

Les notifications prioritaires sont aussi absentes, de même que l’outil Creative Studio qui permet de générer images, fonds d’écran et autocollants. Par ailleurs, l’amélioration de l’Audio Eraser n’est pas incluse, pas plus que la fonction Now Nudge, qui propose des raccourcis intelligents sur votre clavier en fonction du contexte. La prise en charge d’AirDrop dans Quick Share manque aussi à l’appel (espérons toutefois qu’elle soit incluse dans une prochaine mise à jour).

Exclusive! 🔥



The Galaxy S23 Series One UI 8.5 Stable changelog has been spotted.



All details are in the images attached in the thread. Sadly, no new Galaxy S26 features spotted 😢 pic.twitter.com/QwiwPYr3fp — Tarun Vats (@tarunvats33) April 27, 2026

Cette nouvelle mouture apporte surtout des innovations esthétiques sur les Galaxy S23 dont :