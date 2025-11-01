Nintendo Switch 2, OnePlus Nord 5… AliExpress casse ses prix pour le Mega Choice Day mais il faut faire vite !

AliExpress propose de grosses réductions à l’occasion du Mega Choice Day. Du 1er au 7 novembre, vous pourrez retrouver une flopée de promotions, la Switch 2 avec Mario Kart Word passant notamment sous la barre des 400 euros. Voici une sélection des offres à ne pas manquer.

Vous souhaitez faire de belles affaires sur des produits tech de qualité ? Foncez sur AliExpress pour le Mega Choice Day qui se tient du 1er au 7 novembre ! Pendant cette grande braderie, le célèbre détaillant propose de nombreux produits à prix cassés. Des promotions que vous pourrez cumuler avec des coupons. Le principe est simple : plus le montant de votre panier est élevé, plus la valeur du coupon que vous pouvez activer augmente. Place à notre sélection :

🔥 Mega Choice Day : promos à gogo sur AliExpress, foncez !

Nintendo Switch 2 + Mario Kart World

On ne la présente plus : la Nintendo Switch 2 reprend la recette gagnante de la première génération tout en décuplant les performances. Cette console hybride peut vous accompagner dans vos déplacements ou se muer en console de salon. Elle vous permettra de lancer les nouveaux jeux Nintendo et ceux de la Switch 1 grâce à la rétrocompatibilité.

C’est en tout cas le moment idéal pour craquer : AliExpress propose un bundle incluant la Switch 2 + Mario Kart World au prix de 394 euros grâce à une jolie promotion à combiner avec le code promo FRCD45. Une belle ristourne quand on sait que ce pack est proposé à 509 euros sur le site de Nintendo.

OnePlus Nord 5 5G

Le OnePlus Nord 5 5G est un smartphone de milieu de gamme qui a déjà totalement fait ses preuves. Il offre notamment des performances très satisfaisantes grâce au Snapdragon 8s Gen 3. Outre son autonomie très honnête de plus d’une journée, on apprécie son écran bien calibré et son module photo efficace. Pour le Mega Choice Day, vous pouvez vous l’offrir en déboursant seulement 337 euros (au lieu de 439 euros). Pour profiter de ce bon plan, il faudra utiliser le coupon FRCD45 qui s’ajoute à la ristourne initiale.

Sony WH-1000XM4

Le Sony WH-1000XM4 s’impose comme une référence incontournable sur le marché des casques sans fil. Restitution sonore, autonomie, réduction de bruit active, commandes tactiles… Les testeurs sont unanimes : cet appareil aux performances haut de gamme s’adresse aux audiophiles les plus exigeants. Vous pouvez l’obtenir sur AliExpress au prix de 174 euros grâce à la promotion et au coupon FRCD20. A titre de comparaison, il est vendu autour de 240 euros chez les autres détaillants.

Xiaomi Robot Vacuum S20

Le Xiaomi Robot Vacuum S20 est un robot aspirateur d’entrée de gamme qui se montre très efficace pour son prix, notamment grâce à sa puissance d’aspiration de 5000 Pa, son réservoir 2-en-1 de grande capacité et son système de navigation laser précis pour cartographier les pièces. En promotion, il s’affiche au tarif de 115 euros pendant le Mega Choice Day, somme à laquelle il faut retrancher encore 12 euros grâce au coupon FRCD12. A 103 euros, c’est vraiment une belle affaire à saisir.

💰La liste des coupons AliExpress à copier pour payer encore moins cher pendant le Mega Choice Day

–70 € dès 569 € d’achat → Code : FRCD70

dès d’achat → Code : –55 € dès 449 € d’achat → Code : FRCD55

dès d’achat → Code : –45 € dès 369 € d’achat → Code : FRCD45

dès d’achat → Code : –35 € dès 279 € d’achat → Code : FRCD35

dès d’achat → Code : –20 € dès 159 € d’achat → Code : FRCD20

dès d’achat → Code : –12 € dès 89 € d’achat → Code : FRCD12

dès d’achat → Code : –7 € dès 49 € d’achat → Code : FRCD07

dès d’achat → Code : –4 € dès 23 € d’achat → Code : FRCD04

dès d’achat → Code : –2 € dès 14 € d’achat → Code : FRCD02

