Acer lance une trottinette électrique avec 65 km d’autonomie !

Avec l’escooter Série 5, sa toute nouvelle trottinette électrique, Acer fait une entrée remarquée sur le marché de la mobilité urbaine. Elle se distingue grâce à une autonomie record, une attention toute particulière apportée à la sécurité et au confort et un prix très attractif.

Les Français sont en quête d’une mobilité qui corresponde mieux à leurs attentes actuelles, c’est-à-dire des engins qui ne dépendent pas des énergies fossiles, qui soient pratiques et économiques. Le succès croissant des véhicules électriques en est la preuve (vélos, trottinettes, gyropodes, hoverboards, etc.). Les trottinettes à elles seules ont représenté plus de 900 000 ventes en 2021. Un phénomène qui s’est accentué depuis le Covid avec la volonté d’éviter les transports en commun et leur promiscuité.

L’escooter Série 5, une championne de l’autonomie

Acer qui n’a plus à démontrer son expertise dans les nouvelles technologies vient bouleverser ce marché avec un produit, l’escooter Série 5, qui révèle une autonomie impressionnante : 65 km en une seule charge.

Une distance qui offre plus de flexibilité dans la gestion de ses trajets. Même si l’on n’a pas l’occasion de recharger pendant la journée, pas de stress, on peut attendre d’être revenu chez soi pour mettre en charge (8h pour une charge complète). Pour obtenir ce résultat, l’escooter Série 5 embarque une batterie lithium-ion de 15Ah.

Grâce à son moteur puissant de 36 V/350W-470W max, il est possible d’atteindre très rapidement la vitesse maximum autorisée de 25km/h et de gravir sans peine des pentes à 16%. 3 niveaux de vitesse (0-6km/h – 0-10km/h – 0-25Km/h) sont proposés pour s’adapter à toutes les situations (route, trottoir…). Elle est également équipée d’un régulateur de vitesse.

Un double système de freinage particulièrement efficace

Acer a apporté un soin tout particulier à la sécurité de sa trottinette avec notamment un double système de freinage. Un frein électronique à l’avant qui enclenche un frein moteur quand on arrête d’accélérer et un frein à disque en métal à l’arrière qui s’actionne depuis le guidon. Cela garantit de pouvoir contrôler sa vitesse même dans les descentes les plus raides et de pouvoir activer un freinage d’urgence sur une courte distance si besoin.

L’éclairage est complet avec des phares avant et arrière pour une bonne vision de la route même de nuit, des feux stop et quatre réflecteurs latéraux pour être parfaitement visibles par ceux qui vous entourent.

L’escooter Série 5, conçue pour être agréable à conduire

Autre aspect particulièrement soigné par le constructeur, le confort. Cela se matérialise par la présence de poignées ergonomiques et durables et d’un plateau large qui permet de placer ses pieds côte à côte pour une position plus stable. Une sensation renforcée par la taille des roues (10 pouces ou 25,4 cm) qui absorbent une grande partie des aléas de la route. Un amortisseur arrière est également présent pour réduire l’impact des chocs de 20 à 30%. Et pour éviter les crevaisons, l’escooter Série 5 est équipé de pneus pleins qui éviteront d’avoir à gérer ce genre de désagrément.

Son châssis en aluminium est résistant aux chocs et garantit la durée de vie du produit. La trottinette Acer Série 5 pèse 18,5 kg et mesure de 118 x 49 x 125 cm lorsqu’elle est dépliée.

Et cerise sur le gâteau, Acer la propose au prix tout à fait raisonnable de 499€. L’escooter Série 5 s’annonce donc comme la nouvelle référence en matière de rapport qualité-prix sur le marché des trottinettes électriques.

Voir l’escooter Série 5 à la Fnac



L’escooter Série 3, une autonomie moins importante mais un prix réduit

Pour ceux qui recherchent un modèle un peu moins cher, Acer a conçu l’escooter Série 3. L’autonomie est moins élevée, 25 km, mais le temps de charge est réduit de moitié (4h seulement). Elle conviendra donc parfaitement à ceux qui ont des trajets plus courts à effectuer ou plus d’opportunités pour recharger.

Côté puissance, elle n’est pas en reste avec un moteur 36 V/250 W qui lui permet d’atteindre facilement la vitesse maximum autorisée de 25km/h. Ces dimensions sont également un peu plus petites que celles de sa grande sœur (107 X 49 X 120 cm pour 16 kg).

Pour le reste, elle bénéficie des mêmes équipements que la Série 5 : des pneus pleins anti-crevaison, un double système de freinage, un éclairage complet, un châssis en aluminium solide et des poignées ergonomiques. Elle est disponible à la Fnac pour seulement 399€.

Voir l’escooter Série 3 à la Fnac







Cet article a été rédigé en partenariat avec Acer.