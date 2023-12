Meilleur PC portable Acer : quel ordinateur choisir en 2023 ? 

Notre top 3 des meilleurs PC portables Acer

Acer Aspire 3, le meilleur premier prix 459.99€ Voir 534.99€ Voir 537.82€ Voir 551.84€ Voir Acer Swift Edge, un PC portable léger et performant 1,489.90€ Voir 1,899.99€ Voir 1,899.99€ Voir 1,899.99€ Voir 2,011.34€ Voir 2,065.80€ Voir 2,219.88€ Voir Plus d'offres Acer Nitro 5, le PC portable gaming au bon rapport qualité/prix 1,099.99€ Voir 1,117.28€ Voir 1,129.99€ Voir 1,163.12€ Voir 1,196.47€ Voir 1,215.85€ Voir Plus d'offres

Acer est présent sur le marché de l’informatique depuis des décennies. Peu importe son budget, il est toujours possible de satisfaire ses envies avec un des nombreux PC portables que propose le géant taïwanais. Il faut dire que l’entrée de gamme de la marque se situe aux alentours de 500 euros. Mais il est possible de trouver des modèles très puissants parfaitement adaptés au gaming.

L’entreprise n’est pas le plus gros vendeur du marché, mais la marque jouit d’une solide réputation. Son catalogue contient des produits innovants, légers et puissants. Cependant, les références sont très nombreuses et parfois, les différences sont légères d’une machine à l’autre. Il peut donc être difficile de faire son choix. C’est pour cela que nous vous proposons ce comparatif, basé sur nos tests et les critiques d’utilisateurs et d’experts. Voici notre sélection des meilleurs PC portables d’Acer.

À lire aussi : vous pouvez retrouver ici notre guide des meilleurs PC portables

Acer Aspire 3, le meilleur premier prix

Acer Aspire 3 Le meilleur premier prix 459.99€ Voir l’offre

534.99€ Voir l’offre

537.82€ Voir l’offre

551.84€ Voir l’offre On aime Tarif abordable

Tarif abordable Intel Core I3

Intel Core I3 Écran Full HD On n’aime pas Absence USB-C

Absence USB-C Clavier non rétroéclairé

Avec l’Acer Aspire 3 (A315-58-35UP), on commence ce comparatif par un des modèles les plus abordables du fabricant taïwanais. Ce n’est pas le plus performant, mais pour un simple usage bureautique, cet ordinateur portable est amplement suffisant.

Il embarque un écran Full HD IPS de 15,6 pouces, soit un très bon format pour sa gamme. Il est équipé d’un processeur Intel Core i3 de 11e génération couplé à 4 Go de ram. On fait mieux, mais pour un usage basique, c’est déjà très bien. Ce dernier est accompagné par un processeur graphique Intel UHD Graphics. Ensuite il emporte un SSD de 128 Go pour la partie stockage. On retrouve aussi un ensemble de 3 ports USB, dont un compatible USB 3.0. Enfin, si vous avez l’habitude des visioconférences, vous pouvez compter sur une webcam de 720p équipée d’un cache manuel de confidentialité. Et niveau poids, ce PC portable est assez léger avec ses 1,7 kg.

Le Acer Aspire 3 (A315-58-35UP) fonctionne avec Windows 11 et la marque annonce environ 9 heures d’autonomie. En conclusion, si vous avez un budget serré il est difficile de trouver un meilleur rapport qualité/prix pour un ordinateur portable de cette gamme.

Acer Chromebook Spin 513, le Chromebook par Acer

Acer Chromebook Spin 513 Le Chromebook par Acer 329.90€ Voir l’offre

339.90€ Voir l’offre

359.99€ Voir l’offre

469.90€ Voir l’offre On aime Tarif abordable

Tarif abordable Design et polyvalent

Design et polyvalent Autonomie correcte

Autonomie correcte Belle qualité d’affichage

Belle qualité d’affichage Particulièrement silencieux On n’aime pas Reflets trop présents

Reflets trop présents Stockage limité

Stockage limité Faible qualité du clavier

Pour ceux qui l’ignorent, Acer est également présent sur le marché du Chromebook. Ici, nous allons vous présenter le Acer Chromebook Spin 513. Ce n’est pas le modèle le plus récent (il date de 2021), mais sa fiche technique reste toujours très solide et son prix est avantageux.

Pour être plus précis, il s’agit d’un ultraportable 2 en 1. Vous pouvez vous en servir comme d’un ordinateur portable ou une tablette. D’ailleurs, il embarque un écran tactile Full HD de 13,3 pouces. Ce dernier est également pivotant pour offrir une grande polyvalence d’utilisation. Pour la partie composants, on trouve un processeur Qualcomm Snapdragon SC7180 couplé à 4 Go de ram. Mais hélas, il possède seulement 64 Go de capacité de stockage. Ce qui est assez limité en 2023. Pour le reste, il dispose d’un port USB-A 3.2 et de deux ports USB-C. Et on retrouve aussi un ensemble microphone et webcam. Enfin il fonctionne avec le système d’exploitation Chrome OS toujours aussi simple d’utilisation. Il pèse 1,3 kg et offre une dizaine d’heures d’autonomie en lecture vidéo.

En bref, un Chromebook performant à prix abordable. Et si ce type de produit vous intéresse, vous pouvez trouver ici notre comparatif des meilleurs Chromebook.

Acer Aspire Vero (2023), l’ordinateur portable « vert »

Acer Aspire Vero (2023) L’ordinateur portable « vert » 849.99€ Voir l’offre

849.99€ Voir l’offre

849.99€ Voir l’offre

984.94€ Voir l’offre

989.99€ Voir l’offre

1,151.45€ Voir l’offre On aime Bon rapport qualité/prix

Bon rapport qualité/prix Plastique recyclé

Plastique recyclé Performances correctes pour de la bureautique

Performances correctes pour de la bureautique Webcam de qualité (1440p)

Webcam de qualité (1440p) Connectique complète On n’aime pas Qualité d’affichage limité

Qualité d’affichage limité Autonomie très faible

Nous continuons ce comparatif avec un PC portable qui dénote avec ce que l’on trouve habituellement sur le marché. Il s’agit du Acer Aspire Vero (AV15-53P-557K). Ce dernier se veut écologique et en effet, son châssis fait en partie de plastiques recyclés. Sur ce point, la marque a amélioré les choses depuis la génération précédente (40% de plastique contre 30% pour l’ancienne). Sinon, sans être une machine très puissante, nous lui trouvons tout de même un très bon rapport qualité/prix.

En effet, il est équipé d’une dalle IPS de 15,6 pouces offrant une qualité d’affichage convenable. Cependant, son taux de rafraîchissement ne dépasse pas 60 Hz. Ensuite, il dispose du processeur Intel Core i5-1335U (jusqu’à 4,6 Ghz) et la puce graphique Intel Iris Xe. La puissance est suffisante pour un usage bureautique, mais nous ne conseillons pas de lui en demander plus. D’un autre côté, il a la particularité de posséder une webcam de 1440p. C’est une chose rare sur le marché du PC portable. Hélas, nous avons trouvé la différence légère par rapport à une caméra de 1080p.

D’autre part, sa connectique se compose de 4 ports USB (dont deux compatibles USB-C), un connecteur HMDI, et une prise mini-jack. En bref, il embarque l’essentiel. Pour finir, sa batterie de 56 Wh (3 cellules Li-ion) est sa principale faiblesse. Vous pourrez boucler la journée avec une charge, si votre usage est vraiment basique.

Acer Nitro 5, le PC portable gaming au bon rapport qualité/prix

Acer Nitro 5 Le PC portable gaming au bon rapport qualité/prix 1,099.99€ Voir l’offre

1,117.28€ Voir l’offre

1,129.99€ Voir l’offre

1,163.12€ Voir l’offre

1,196.47€ Voir l’offre

1,215.85€ Voir l’offre On aime Bonne qualité d’affichage

Bonne qualité d’affichage Connectique complète

Connectique complète Bonnes performances pour ce prix

Bonnes performances pour ce prix Refroidissement efficace

Refroidissement efficace Emplacement disponible pour atteindre 32 Go de ram On n’aime pas Webcam de faible qualité

Webcam de faible qualité Ventilateur bruyant

Ventilateur bruyant Seulement de la mémoire DDR4

Pour la partie PC portable gaming, nous vous proposons un des modèles les plus abordables du fabricant, le Acer Nitro 5 (AN515-58-56WF). En effet, son prix de départ dépasse à peine les 1000 euros chez les revendeurs, et pourtant, il possède une solide fiche technique. Tout d’abord, il dispose d’une dalle IPS de 15,6 pouces avec un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 144 Hz. Sur cette partie, la qualité d’affichage nous a vraiment convaincus.

D’un autre côté, il est équipé de l’excellent processeur Intel Core i5-12500H (jusqu’à 4,5 GHz) épaulé par 16 Go de ram DDR4. D’ailleurs, il possède 1 To de stockage SSD. Pour finir, il embarque la carte graphique Nvidia GeForce RTX 3050. Sans être le meilleur PC portable gaming, il offre des performances très intéressantes pour ce tarif. D’autre part, sa connectique se révèle complète. En effet, cette dernière comprend, 3 ports USB-A, un autre USB-C (Thunderbolt 4), un connecteur HMDI 2.1, un port Ethernet et une prise jack.

Sinon sa webcam de 720p, offre une qualité correcte, mais trouve bien chez certains concurrents. Pour conclure, il possède une batterie de 57 Wh (4 cellules Li-polymère). Comme souvent avec ce type de machine, l’autonomie se révèle limitée, mais difficile de lui reprocher.

Acer Swift 5, le meilleur du PC portable Acer

Acer Swift 5 Le meilleur du PC portable Acer 1,699.99€ Voir l’offre

1,699.99€ Voir l’offre

1,699.99€ Voir l’offre

1,893.49€ Voir l’offre

1,987.89€ Voir l’offre On aime Bonnes performances globales

Bonnes performances globales Excellente qualité d’affichage

Excellente qualité d’affichage Autonomie correcte

Autonomie correcte Qualité de la webcam

Qualité de la webcam Large choix de connectique

Large choix de connectique Clavier vraiment agréable On n’aime pas Qualité audio médiocre

Qualité audio médiocre Pavé tactile un poil petit

Pavé tactile un poil petit Écran tactile anecdotique

On arrive dans la gamme Swift d’Acer avec le Swift 5 de 2022. Ce n’est pas le modèle le plus connu de la marque, pourtant c’est un ordinateur facile à transporter et il dispose d’une solide fiche technique. En effet, il pèse à peine 1,2 kg.

Pour le reste, l’écran est équipé d’une dalle IPS LCD de 14 pouces avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Ce dernier, il faut le dire, est assez faible. Sinon, il embarque un processeur Intel Core i7-1260p accompagné de 16 Go de ram et d’un SSD 1 To de stockage. Il offre d’excellentes performances en bureautique et pourra même faire tourner certains jeux pas trop gourmands en ressources. Sinon, on ne trouve pas de GPU dédié, mais un processeur graphique Iris Xe intégré directement dans le Core i7. On aurait aimé une vraie carte graphique, mais sur ce type de produit ce n’est pas vraiment dérangeant.

Niveau connectique, c’est du solide. Il y a 2 ports USB-C compatibles Thunderbolt 4, 2 ports USB-A, un port HDMI 2.1 et évidemment une prise casque. La webcam dispose elle d’une résolution de 1080p. Pour finir, la batterie de 54 Wh a une autonomie correcte. Comptez sur environ 11h d’utilisation avant épuisement de la batterie. Pour résumer, le nouveau Acer Swift 5 embarque quelques améliorations, pour des performances toujours aussi bonnes et le tout à un prix raisonnable. On ne peut que vous conseiller cet ordinateur portable.

À lire aussi : notre test complet du Acer Swift 5

Acer Swift Edge, un PC portable léger et performant

Acer Swift Edge Un PC portable léger et performant 1,489.90€ Voir l’offre

1,899.99€ Voir l’offre

1,899.99€ Voir l’offre

1,899.99€ Voir l’offre

2,011.34€ Voir l’offre

2,065.80€ Voir l’offre

2,219.88€ Voir l’offre On aime Poids plume

Poids plume Très bonnes performances

Très bonnes performances Excellente qualité d’affichage

Excellente qualité d’affichage Large choix de connectique On n’aime pas Autonomie limitée

Autonomie limitée Manque un port de carte SD

Pour finir ce comparatif, nous allons vous présenter le Acer Swift Edge, un ordinateur portable parfait pour un usage nomade et professionnel. Il est particulièrement léger avec un poids de 1,1 kg. Côté technique, son écran embarque une dalle OLED de 16 pouces très agréable à l’utilisation. Hélas, le taux de rafraîchissement est toujours limité à 60 Hz.

Sinon, le processeur est un AMD Ryzen 7 6800U épaulé par 16 Go de ram. Pour la capacité de stockage, on trouve un SSD de 1 To. La puce Ryzen 7 intègre le processeur graphique AMD Radeon 680M de très bonne qualité. De quoi profiter de certains jeux AAA, mais ce n’est pas là la vocation première de ce PC. Niveau connectique, cet ordinateur portable est équipé de deux ports USB-A, deux ports USB-C, un port HMDI 2.1 et une prise mini jack. Enfin, la webcam a une définition de 1080p, parfaite pour les visioconférences. Pour finir, l’autonomie n’est pas son point fort. En moyenne la batterie tiendra environ 9 heures, selon l’utilisation, avant de devoir être rechargée.

En bref, le Acer Swift Edge est un excellent ultrabook parfaitement adapté à un usage professionnel. De plus, commercialisé au prix de 2000 euros à sa sortie, il est déjà possible de le trouver aux environs de 1600 euros chez plusieurs revendeurs.

À lire aussi : notre test complet du Acer Swift Edge

🇹🇼 Qui est exactement le fabricant Acer ?

Acer est une entreprise taïwanaise fondée en 1976 à Taipei. D’abord nommé « Multitech », il a fallu attendre 1987 pour qu’elle prenne le nom d’Acer. La marque se classe actuellement en 4e position des ventes d’ordinateurs. Le fabricant est spécialisé dans l’informatique et développe de nombreuses gammes de PC ou d’ordinateurs portables. La marque a pendant un temps développé des smartphones, mais elle n’a pas vraiment rencontré le succès. Acer propose même des vidéoprojecteurs et vient même de se lancer dans le vélo électrique. Pour résumer, l’informatique est au coeur de la marque.

🧑‍💻 Bien comprendre les différentes gammes d’ordinateurs portables Acer

Vous avez dû le remarquer au cours de ce guide, mais Acer propose de nombreuses gammes différentes. On peut les regrouper dans 5 grandes familles différentes que nous allons détailler.

Aspire : c’est la catégorie d’entrée et de milieu de gamme destinée à des tâches basiques

c’est la catégorie d’entrée et de milieu de gamme destinée à des tâches basiques Swift : regroupe les modèles les plus compacts (ou ultraportables)

regroupe les modèles les plus compacts (ou ultraportables) Spin : regroupe les ordinateurs hybrides (ou 2 en 1 qui peuvent servir de tablette)

regroupe les ordinateurs hybrides (ou 2 en 1 qui peuvent servir de tablette) Nitro : ordinateurs gaming de milieu de gamme, cette catégorie regroupe les modèles les plus abordables

ordinateurs gaming de milieu de gamme, cette catégorie regroupe les modèles les plus abordables Predator : ordinateurs portables (et fixes) gaming haut de gamme

Comme vous pouvez le voir, dans le catalogue Acer, il existe des ordinateurs pour tous les besoins et tous les budgets. Que vous cherchiez un PC portable pour de la bureautique ou pour le gaming, il existe toujours une solution dans une des gammes du constructeur taïwanais. En termes de prix, l’entrée de gamme se situe dans les environs de 500 euros et si on monte en gamme, les tarifs peuvent atteindre voire dépasser les 2000 euros.

💻 Nos autres guides sur les ordinateurs portables