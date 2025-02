Airbag Takata : comment savoir si votre voiture est concernée ?

“De nombreux véhicules construits entre 1998 et 2019 sont équipés d’airbags de la marque Takata pouvant occasionner des blessures graves, voire mortelles au conducteur et au passager avant.” C’est ce qui est annoncé sur le site du gouvernement. Ainsi, si votre véhicule a été construit entre 1998 et 2019 : vérifiez vos courriers ou contactez le constructeur pour vérifier si vous êtes concerné. Si oui, il vous faut immédiatement immobiliser votre véhicule et la conduire chez un garagiste pour changer l’airbag défectueux gratuitement.

Les rappels de véhicules ne sont pas légion, mais elles atteignent rarement une telle ampleur. On se souvient du rappel massif de l’été dernier sur les nombreux modèles Citroën, Fiat, Peugeot, Opel et Toyota qui ne disposaient pas d’un mais de trois défauts critiques. Ou encore le rappel des 1,8 million de Tesla dont le capot pouvait se détacher tout seul. De quoi donner des sueurs froides aux automobilistes !

Votre voiture est-elle concernée par ce Stop Drive ?

Dans le cas des airbags défectueux Takata, on dénombre près de 240 000 Citroën concernées par ce Stop Drive, faisant suite aux 600 000 Citroën déjà rappelées l’année dernière, mais d’autres constructeurs sont également alertés. Pas moins de 30 marques et des dizaines de modèles sont impactés : Audi, BMW, Mercedes, Open, Seat, Ford, Peugeot, Volkswagen ou encore Tesla. Même les Ferrari, les Jaguar et les Cadillac peuvent être concernées. Vous trouverez la liste complète triée par constructeur sur le site ecologie.gouv.fr.

L’affaire n’est pas nouvelle, car cela fait des années que les accidents se multiplient dans le monde entier et qu’aucune alerte n’est donnée.

Notez qu’il est précisé que la liste est susceptible d’évoluer car les constructeurs procèdent à des tests sur d’autres airbags disposant d’une technologie aux agents déshydratants (dessiccants) et non au nitrate d’ammonium. En effet, les airbags défectueux intègrent une cartouche explosive au nitrate d’ammonium qui projette donc du gaz pour gonfler le coussin protecteur, mais aussi des morceaux de métal en raison de l’éclatement de la pièce. Et cela peut se produire n’importe quand, sans accident ou choc notable à cause du vieillissement de la pièce qui se détériore d’autant plus vite dans un environnement chaud et humide.