Airbnb : voici combien gagnent les hôtes par an grâce aux locataires en France

Airbnb interdisait récemment les caméras cachées dans les logements, une très bonne nouvelle pour les locataires, qui doivent quand même se montrer vigilants. Un séjour paisible peut mal tourner lors de la découverte d’une tel objet, surtout lorsque le vacancier a investi une grosse somme.

Heureusement, il existe de nombreux hôtes consciencieux sur Airbnb et c’est plutôt logique, puisque mettre son bien en location rapporterait beaucoup d’argent. Le directeur d’Airbnb France dévoile le salaire médian des hôtes en France.

Le salaire médian des hôtes Airbnb en France est de 3 900 euros bruts annuels

Clément Eulry, le directeur d’Airbnb pour la France et la Belgique, dévoile que le revenu médian annuel d’un hôte Airbnb dans l’Hexagone est de 3 900 euros bruts. Cela signifie que la moitié des personnes louant leur logement sur la plateforme gagne plus et l’autre gagne moins, à ne pas confondre avec la moyenne qui n’aurait pas vraiment de sens ici.

Les locataires permettent donc aux propriétaires de faire plus qu’arrondir les fins de mois, même si, comme le rappelle Clément Eulry, on ne retrouve pas qu’un unique profil d’hôte sur Airbnb. En effet, un locataire peut très bien louer son logement avec l’accord de son propriétaire. Rappelons que dans ce cas-là, le locataire ne peut pas faire de bénéfice et doit louer à un prix similaire au montant de son loyer.

Grâce aux Jeux Olympiques de Paris 2024, Airbnb prévoit un pic d’activité cet été. « Nous nous attendons à une belle dynamique sur l’ensemble des régions, juste avant et juste après les JO. Beaucoup de voyageurs viennent à Paris, Lyon ou Marseille pour les Jeux et, après, prolongent leur séjour dans d’autres régions. Nous participons à l’attractivité des territoires », explique Clément Eulry à Midi Libre.