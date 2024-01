Fibre optique : changer d’opérateur est désormais plus facile grâce à ce changement

TL;DR L’Arcep impose aux opérateurs de télécommunications de faire figurer l’identifiant PTO sur la facture des abonnés à la fibre optique.

L’identifiant PTO est un numéro qui permet de résilier ou de changer d’opérateur plus facilement.

Cette mesure vise à simplifier les démarches de résiliation.

En ce début d’année, une modification subtile dans les opérations des principaux opérateurs de télécommunications en France promet de simplifier significativement les démarches liées aux changements d’abonnement à la fibre optique.

Depuis le 1er janvier 2024, un ajustement majeur a été effectué par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep) qui impacte directement les abonnés des quatre géants nationaux que sont Orange, SFR, Bouygues Telecom, et Free. L’Arcep qui avait récemment dévoilé les réseaux les plus défaillants de France.

L’élément central de cette transformation réside dans l’accessibilité accrue de l’identifiant de la prise de terminale optique (PTO), un numéro essentiel pour les abonnés à la fibre optique. Ce changement pourrait sembler minime, mais il apporte une facilité notable dans le processus de transition d’un fournisseur à un autre.

Traditionnellement, cet identifiant PTO, comparable à l’ancienne prise téléphonique du réseau cuivre, était un élément déterminant pour évaluer l’éligibilité à un service particulier et pour effectuer des changements d’opérateur. Cependant, sa localisation sur le boîtier installé chez les abonnés pouvait parfois poser des problèmes de visibilité et de repérage.

La PTO © Arcep

Désormais, grâce à l’initiative de l’Arcep, cet identifiant crucial ne se cache plus dans les méandres du boîtier blanc. Il fait désormais partie intégrante de la facture mensuelle de l’abonné et est également consultable sur l’espace client en ligne de l’opérateur. Ce changement, bien que subtil en apparence, représente une avancée significative dans la simplicité d’utilisation et d’accès à cette information cruciale.

La répercussion directe de cette modification est l’allégement des procédures de résiliation et de souscription d’une offre plus avantageuse auprès d’un autre opérateur. En rendant l’identifiant PTO plus transparent et aisément accessible, l’Arcep contribue à un environnement plus compétitif et favorise la mobilité des abonnés entre les différents fournisseurs.

L’identifiant PTO, qu’est-ce que c’est ?

Pour comprendre ce qu’est l’identifiant PTO, il faut savoir où il se situe. Si vous avez la fibre optique chez vous, vous avez sûrement un petit boîtier blanc, relié à votre box, qui se cache derrière un meuble dans votre salon (ou ailleurs). Ce boîtier est essentiel pour l’opérateur, car il permet d’identifier votre logement sur le réseau et de vérifier son éligibilité. Sur ce boîtier, il y a un numéro de référence : l’identifiant PTO, pour Point de Terminaison Optique.

Or, il pouvait être très compliqué de retrouver cet identifiant quand vous vouliez changer d’opérateur. Il fallait déplacer le meuble, se faufiler derrière les câbles, et chercher le numéro sur le boîtier. Pas très pratique. Avec l’apparition de l’identifiant PTO sur la facture, l’Arcep rend les choses beaucoup plus simples, qui n’ont plus qu’à consulter le document pour trouver le numéro.