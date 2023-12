Opera GX peut cacher vos onglets honteux en une seconde grâce au mode panique

Opera GX adopte un « panic button » © Opera

Opera GX est un navigateur qui se veut adapté aux besoins des gamers, avec des fonctions bien pratiques, comme le contrôle de l’utilisation du CPU et du GPU, la barre latérale avec des raccourcis vers Twitch, Instagram, WhatsApp et d’autres services Web. Mais il veut aussi protéger votre vie privée, en vous offrant la possibilité de cacher vos onglets en cas de besoin.

Opera GX : le navigateur pour les gamers qui cache vos onglets en un clic

Pour utiliser ce nouveau bouton, il suffit d’appuyer sur la touche F12 de votre clavier. Cela aura pour effet de mettre en sourdine le navigateur, de mettre en pause la lecture de tous les onglets et de passer à une nouvelle fenêtre de contenu « sûr ». Ce contenu est d’ailleurs défini par défaut sur YouTube, Twitch ou Wikipedia, mais vous pouvez le modifier en fonction de vos besoins.

À lire : Google Chrome : ce paramètre caché va rendre votre navigateur plus rapide

Une majorité de personnes prises « la main dans le sac » au travail et à la maison

Sur son blog, Opera explique qu’après une étude, 36 % des répondants avouent consulter du contenu inapproprié au travail, à l’école ou au collège. Parmi ce contenu, on trouve les réseaux sociaux (61 %), des sites pour adultes (58 %), des jeux (51 %), des achats en ligne (51 %) et des sites de rencontres (36 %).

Près d’un tiers de ceux qui visionnent ce contenu ont été surpris par leur enseignant ou leur patron, avec des conséquences sévères (avertissements, suspensions, licenciements) au travail. Même constat à la maison. Pour Opera, il était donc temps de trouver une solution.

Opera GX est disponible gratuitement pour Windows, Mac, Android et iOS, et se synchronise avec le compte Opera. Le navigateur est régulièrement mis à jour avec de nouvelles fonctionnalités, et se veut à l’écoute des besoins et des suggestions de sa communauté de gamers.