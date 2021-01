AirPods Pro : Apple lance une édition limitée pour célébrer le Nouvel An Chinois

Apple vient de lancer une édition limitée des AirPods Pro pour célébrer le Nouvel An Chinois. Un symbole de buffle est gravé sur le boîtier de charge et la boîte des écouteurs true wireless est aussi différente. En effet, 2021 est l’année du Buffle.

Après avoir lancé le casque sans fil AirPods Max à 629 euros, Apple a annoncé la sortie d’une édition spéciale des AirPods Pro en Chine, les « AirPods Pro Year of the Ox limited edition ». Ils sont d’ores et déjà disponibles à la vente sur le site chinois d’Apple. Les écouteurs sont affichés au prix de 1 999 yuans, ce qui correspond à environ 250 euros.

L’édition limitée des AirPods Pro en Chine – Crédit : Apple

À titre de comparaison, les AirPods Pro sont vendus à 279 euros en France. D’ailleurs, l’édition spéciale ne coûte pas plus cher que les AirPods Pro standard qui sont aussi vendus à 1 999 yuan en Chine. Cette édition spéciale des AirPods Pro célèbre le Nouvel An Chinois qui aura lieu le vendredi 12 février 2021.

Apple a fabriqué 25 400 exemplaires de ces AirPods Pro édition limitée

En Chine, les douze animaux du zodiaque sont le rat, le buffle, le tigre, le lapin, le dragon, le serpent, le cheval, la chèvre, le singe, le coq, le chien et le cochon. Alors que l’année 2020 était sous le signe astrologique du rat, l’année 2021 est sous le signe du buffle. Pour fêter l’occasion, l’édition spéciale des AirPods Pro est gravée d’un symbole de buffle sur le boîtier de charge. De plus, le même symbole est imprimé sur la boîte des écouteurs true wireless d’Apple.

L’édition limitée des AirPods Pro en Chine – Crédit : Apple

Comme certains internautes l’ont déjà remarqué, le symbole du buffle est en fait composé de deux têtes de buffle. En effet, une deuxième tête qui semble faire un clin d’œil sort de la première tête de buffle. Apple n’a pas encore révélé la signification de ce design à deux têtes. S’agirait-il de la symbolisation du renouveau après une année 2020 fortement marquée par la pandémie de Covid-19 qui a démarré en Chine, et plus précisément à Wuhan ?

En tout cas, il y a seulement 25 400 exemplaires de ces AirPods Pro sur le thème du buffle. 11 480 sont disponibles en magasin et 13 920 sont disponibles en ligne. À l’heure actuelle, les AirPods Pro font partie des meilleurs écouteurs true wireless du marché. Apple avait même lancé un programme pour remplacer les AirPods Pro défectueux fabriqués avant octobre 2020. Les prochains écouteurs sans fil d’Apple seront les AirPods 3 qui ressembleraient aux AirPods Pro, à en croire de récentes fuites.

Source : MacRumors