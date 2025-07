Google veut éviter l’amende du siècle : une « option B » proposée

Google cherche un compromis pour éviter la sanction européenne

La Commission européenne accuse depuis mars dernier Google de fausser la concurrence en mettant systématiquement en avant ses propres services (comme Google Flights et Google Hotels) au détriment des plateformes concurrentes.

Ces pratiques sont jugées incompatibles avec les exigences du Digital Markets Act (DMA), le règlement européen visant à encadrer les géants du numérique et à préserver un marché plus équitable.

Google tente de convaincre Bruxelles avec une nouvelle stratégie

Face à cette pression réglementaire croissante, le géant américain a décidé de réagir. Google a ainsi présenté une nouvelle proposition aux autorités bruxelloises, censée répondre aux préoccupations de la Commission.

Ce nouveau plan, surnommé « Option B », vise à corriger la façon dont les résultats de recherche sont présentés sur les services spécialisés de Google, comme ceux consacrés aux vols, aux hôtels et encore au shopping. L’idée ? Apporter plus de visibilité aux concurrents dans les pages de résultats.

Une réunion décisive est prévue à Bruxelles les 7 et 8 juillet, où la Commission, Google et plusieurs de ses concurrents seront réunis pour examiner en détail cette proposition. L’avenir de cette affaire, et potentiellement, la nature de la régulation future du marché numérique européen, pourrait s’y jouer.

Si l’Europe estime que Google n’a pas corrigé suffisamment ses pratiques, le géant pourrait être exposé à une sanction financière d’ampleur. Le DMA prévoit en effet des amendes pouvant grimper jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires mondial annuel de l’entreprise fautive, une menace très sérieuse pour Alphabet, maison mère de Google.

Un porte-parole de la société a rappelé que des centaines d’ajustements avaient déjà été apportés pour respecter les nouvelles règles. Néanmoins, Google alerte également sur les effets indésirables de certaines exigences réglementaires, qu’il estime nuisibles à la qualité de l’expérience utilisateur. « Certaines obligations du DMA risquent d’entraîner une dégradation des services numériques accessibles aux citoyens européens », a-t-il déclaré.

