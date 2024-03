Alien Romulus ressemble comme deux gouttes d’eau à un remake dans ce premier trailer

© 20th Century Studios

Ridley Scott a voulu développer l’univers d’Alien dans Prometheus et Alien: Covenant. Les deux films auront fait un flop, aussi bien auprès de la critique que du public. Alors pour corriger le tir, quoi de mieux qu’un retour aux sources ?

Alien: Romulus est le prochain film de la célèbre franchise de films d’horreur et de science-fiction. Un premier trailer pour le film était diffusé hier par la 20th Century Fox sur YouTube, dont les courts extraits évoquent rien de moins qu’un remake du premier Alien, sorti en 1979. Nous vous laissons toutefois en être juge : sans plus attendre, voici la bande-annonce.

Qui réalise Alien Romulus, le 7ème film de la franchise ?

Pour ce film, Monsieur Scott cède les commandes de la franchise pour la première fois depuis 1997. C’est Fede Álvarez qui succède à Jean-Pierre Jeunet, qui avait officié sur le quatrième opus Alien, résurrection. Cet expert du film d’horreur a réalisé les très gores Don’t Breathe (2016) et le remake d’Evil Dead (2013). Un remake, tiens tiens tiens…

Selon la description de la Fox, le scénario change un peu. Se déroulant entre les événements d’Alien (1979) et Aliens (1986) de James Cameron, le film montre un groupe de “jeunes colons de l’espace“, à la recherche de ressources sur une station spatiale abandonnée, probablement nommée “Romulus”. Ils y seront les victimes d’une chasse à l’homme mené par le (ou les) terrible Xénomorphe.

Fede Álvarez lui-même affirme s’être inspiré de ces deux premiers films, racines de la saga. Au vu des premières images, le réalisateur est là pour remettre la claustrophobie et la peur au centre d’Alien. Un retour aux sources certainement bienvenu par rapport aux préquels qui faisaient la part belle à la science-fiction et aux développements philosophiques plus ou moins réussis.

Voici le casting :

Cailee Spaeny (Priscilla)

David Jonsson (Murder is Easy)

Archie Renaux (Shadow and Bone)

Isabela Merced (The Last of Us)

Spike Fearn (Aftersun)

Malgré l‘annulation d’Alien 5 et du retour de Ripley, ce n’est pas le seul projet dans l’univers Alien prévu pour 2024. Une série Alien sera diffusée sur Disney+, qui promet elle aussi un retour aux sources ! Pour l’instant, on sait seulement que ce feuilleton fera fi des deux premiers films de la saga pour un reboot complet. En parallèle de la sortie d’Alien: Romulus le 16 août 2024, il y a de quoi semer la confusion.