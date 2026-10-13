Amazon offre deux légendes absolues du jeu vidéo PC, mais il ne reste qu’une journée pour les garder à vie

Les abonnés Prime ont jusqu’au 14 octobre pour réclamer la version enrichie des deux pères fondateurs du FPS, extensions comprises. Une fois récupéré, le pack leur appartient, même s’ils résilient Prime ensuite.

Prime Gaming, rebaptisé Amazon Luna, distribue chaque mois des jeux PC à garder à vie.

Près de trente-trois ans après avoir fait vrombir les PC sous MS-DOS, DOOM revient hanter les disques durs, gratuitement cette fois. Depuis le 10 septembre, les abonnés Amazon Prime peuvent réclamer le pack DOOM + DOOM II sur Amazon Luna, l’ancien Prime Gaming. Le jeu atterrit ensuite sur GOG, boutique de jeux PC réputée pour ses titres sans DRM, où il reste acquis pour de bon. L’offre expire mercredi 14 octobre.

Que contient le pack DOOM + DOOM II offert par Amazon ?

Il s’agit de l’édition remise à neuf en 2024 par Nightdive Studios et id Software. Au programme : les deux épisodes canoniques, les Master Levels de DOOM II, No Rest for the Living, Sigil et Sigil II, imaginés par John Romero, cofondateur d’id Software, ainsi que Legacy of Rust, premier épisode officiel depuis DOOM II à introduire de nouveaux démons et de nouvelles armes. GOG revendique 187 cartes de campagne et 43 arènes de deathmatch.

Les puristes savoureront deux attentions : les versions DOS d’origine sont fournies, et l’on bascule à volonté entre les MIDI de 1993 et la bande-son réenregistrée par Andrew Hulshult.

Comment récupérer DOOM gratuitement avant le 14 octobre

Amazon fonctionne ici comme une billetterie. Il faut se connecter à Luna avec un compte Prime actif, ouvrir la section des jeux à récupérer et cliquer sur la fiche DOOM + DOOM II. Luna délivre alors un code à valider sur GOG, où un compte gratuit suffit. Le téléchargement s’effectue ensuite depuis la bibliothèque GOG, sur n’importe quel PC.

Les autres cadeaux du mois passent par d’autres vitrines : Botany Manor et Drop Duchy, qui expirent le même jour, s’activent sur l’Epic Games Store. La saga, elle, poursuit sa tournée chez Amazon : DOOM Eternal a rejoint la sélection le 17 septembre, le reboot de 2016 le 1er octobre.

Source : Amazon Luna