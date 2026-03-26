L’Epic Games Store offre ces deux jeux, entre survie sur l’océan et chaos spatial

C’est une habitude dont on ne se lasse pas : chaque jeudi, l’Epic Games Store nous permet de récupérer de nouveaux jeux gratuits. Au menu cette fois-ci : un shoot’em up frénétique et une simulation de colonie sur l’eau.

L’Epic Games Store poursuit son rituel en nous abreuvant de jeux gratuits, semaine après semaine. Dernièrement, les joueurs ont notamment pu intercepter Electrician Simulator ou encore Cozy Grove et Isonzo. Alors que le printemps débute à peine, deux nouveaux titres seront offerts du 26 mars au 2 avril sur la célèbre plateforme vidéoludique.

Hyper Echelon et Havendock sont gratuits sur l’Epic Games Store

Hyper Echelon est un shoot’em up nerveux et tactique qui rend hommage aux classiques du genre. Une menace extraterrestre sème le chaos dans la Galaxie Cyan. La flotte royale est dépassée face à des armadas dévastatrices. Aux commandes du chasseur Titan, vous devrez percer les lignes ennemies, survivre à des assauts incessants et abattre les redoutables commandants. Vous pourrez compter sur une escouade d’alliés qu’il faudra gérer avec minutie en exploitant leurs compétences spécifiques.

Au fil du jeu, votre puissance de feu évoluera sensiblement. Vous passerez d’un simple canon à des armes bien plus puissantes, ce qui ne sera pas de trop pour mettre en déroute des ennemis toujours plus coriaces. Entre deux combats, vous pourrez améliorer votre vaisseau depuis le Starhulk, débloquer de nouveaux bonus et optimiser votre stratégie. D’autres modes, comme le Survie ou le Boss Rush, permettent de prolonger fortement la rejouabilité.

Changement total d’ambiance dans le second jeu offert. Havendock mélange des mécaniques de gestion, de construction et d’automatisation dans un cadre océanique cosy. Vous incarnez un naufragé qui va petit à petit transformer son radeau en une véritable ville flottante. Vous devrez repêcher des débris flottants pour agrandir votre dock, construire des machines et mettre en place des infrastructures essentielles à votre colonie.

Au fil de la partie, vous pourrez construire des fermes pour produire de la nourriture, élever des animaux et accueillir de nouveaux survivants dont il faudra combler les besoins. À mesure que vous avancerez, vous accéderez à des technologies avancées qui vous permettront d’automatiser certaines tâches et de transformer votre humble colonie en une société technologique de pointe.

L’exploration occupe une place centrale dans le gameplay d’Havendock. Construisez des bateaux pour atteindre des îles lointaines et déployez des sous-marins pour récolter des ressources rares et installer des fermes aquatiques. Voici un aperçu de ce jeu qui mérite largement le détour :