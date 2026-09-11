Amazon Luna offre 11 jeux aux membres Prime, une franchise culte au menu

Amazon Luna vient de dévoiler la liste des jeux que les abonnés Prime pourront récupérer gratuitement en septembre. Au menu : plusieurs volets de la franchise DOOM mais aussi High on Life ou encore Wall World 2.

Chaque mois, les abonnés Prime peuvent récupérer une sélection de jeux PC sans frais additionnels via Amazon Luna, jadis nommé Prime Gaming. En septembre, la sélection fait notamment la part belle à la franchise DOOM, avec plusieurs volets au programme. Préparez-vous donc à une bonne dose de démons, de poudre et d’hémoglobine.

Amazon Luna : voici la sélection de jeux gratuits de septembre

Les membres Prime pourront également découvrir Just Die Already, un jeu bac à sable déjanté dans lequel des personnes âgées sèment le chaos ou encore Wall World 2, qui mélange roguelite, exploration et tower defense. D’autres cadeaux les attendent à l’instar de The Da Vinci Cryptex, un un jeu d’évasion truffé de casse-têtes mécaniques inspirés des inventions de Léonard de Vinci.

Voici la sélection complète et les plateformes où vous pourrez récupérer les titres :

War Hospital : 3 septembre (Epic Games Store)

: 3 septembre (Epic Games Store) Just Die Already : 3 septembre (Epic Games Store)

: 3 septembre (Epic Games Store) Drop Duchy : 10 septembre (Epic Games Store)

: 10 septembre (Epic Games Store) DOOM + DOOM II : 10 septembre (code GoG)

: 10 septembre (code GoG) Botany Manor : 10 septembre (Epic Games Store)

: 10 septembre (Epic Games Store) DOOM Eternal : 17 septembre (code Microsoft)

: 17 septembre (code Microsoft) RiMS Racing : 17 septembre (Epic Games Store)

: 17 septembre (Epic Games Store) Wall World 2 : 17 septembre (application Amazon Games)

: 17 septembre (application Amazon Games) Hue : 24 septembre (Epic Games Store)

: 24 septembre (Epic Games Store) The Da Vinci Cryptex : 24 septembre (code Legacy Games)

: 24 septembre (code Legacy Games) High on Life : 24 septembre (Epic Games Store)

Notez aussi qu’Amazon a lancé ce mois-ci une nouvelle fonctionnalité baptisée Remote Play. Celle-ci permet aux abonnés d’inviter jusqu’à sept proches dans leur session de jeu. Il faut simplement qu’ils disposent d’un compte Amazon et d’un appareil compatible. Pour les invités, l’accès au Remote Play ne nécessite ni abonnement Prime, ni téléchargement, ni frais supplémentaires.

Enfin, Star Wars: Outlaws et Avatar: Frontiers of Pandora rejoignent ce mois-ci le catalogue de Luna Standard.