Amazon Prime Gaming offre 3 jeux Le Seigneur des Anneaux pour fêter la sortie de la série

Amazon s’apprête enfin à dévoiler la saison 2 de la série Les Anneaux de Pouvoir. Ce préquel raconte comment Sauron a forgé les anneaux pour tenter de prendre le contrôle de la Terre du Milieu. A l’occasion de la sortie de la suite, le géant du streaming nous réserve quelques surprises. Trois jeux Le Seigneur des Anneaux sont actuellement accessibles gratuitement pour les membres Amazon Prime qui ont accès pour rappel à Prime Gaming.

Prime Gaming : trois jeux gratuits pour la sortie de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir

Cette offre exclusive sera valable jusqu’à fin septembre. Voici les titres qui seront offerts gracieusement :

Middle-earth: Shadow of Mordor Game of the Year Edition (via GOG)

(via GOG) LEGO The Lord of the Rings (via GOG)

(via GOG) Middle-earth: Shadow of War (via Amazon Luna)

Si LEGO The Lord of the Ring est directement basé sur la trilogie de films de Peter Jackson, les deux autres titres offerts sont des jeux d’action-aventure présentant un récit original. Pour débloquer les titres récupérables sur GOG, suivez cette procédure :

Rendez-vous sur le site de Prime Gaming et connectez-vous à votre compte.

et connectez-vous à votre compte. Tapez LEGO The Lord of the Rings ou Middle-earth: Shadow of Mordor dans la barre de recherche.

Cliquez sur Récupérer le jeu > Obtenir le jeu.

Vous obtiendrez alors un code pour récupérer le jeu sur GOG Galaxy .

. Téléchargez l’application sur votre PC Windows.

Ouvrez la plateforme et identifiez-vous (ou créez un compte).

Cliquez sur la roue dentée puis sur Ajouter des jeux et des amis > Utiliser un code GOG .

> . Saisissez le code récupéré sur Prime Gaming puis installez le jeu.

Concernant Middle-earth: Shadow of War, vous pourrez y jouer dès à présent sur Amazon Luna grâce à la magie du cloud gaming. Le jeu sera disponible gratuitement jusqu’au 26 septembre. Pour rappel, d’autres titres sont actuellement disponibles gratuitement sur Amazon Prime Gaming. Voici la liste :