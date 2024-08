Amazon Prime Gaming : cinq jeux gratuits très bien notés à récupérer cette semaine

Vous pouvez récupérer cinq jeux gratuits sur Amazon Prime Gaming cette semaine. Les titres offerts sont très populaires et il y en a pour tous les goûts, alors ne manquez pas cette offre à durée limitée.

Il vaudrait mieux mettre un peu d’argent de côté si vous souhaitez vous procurer tous les hits de fin d’année. Entre Silent Hill 2, Assassin’s Creed Shadows, Dragon Age 4 ou Indiana Jones et le Cercle Ancien, il y aura de quoi s’occuper, mais aussi se ruiner.

Si vous êtes abonnés Prime, sachez qu’Amazon Prime Gaming propose des jeux gratuits à récupérer chaque semaine. Un bon moyen de s’amuser tout en économisant. En attendant les derniers hits de 2024, n’oubliez pas de récupérer les cinq titres offerts par la plateforme dès aujourd’hui.

Cinq jeux gratuits cette semaine sur Amazon Prime Gaming pour les abonnés

Dès ce 22 août à partir de 18h, vous pouvez récupérer gratuitement cinq jeux sur Amazon Prime Gaming si vous possédez un abonnement Prime. L’un des titres offerts par la plateforme se nomme Grime : Definitive Edition.

Il s’agit d’un jeu en 2D mêlant metroidvania et Souls-like. On retrouve la mécanique appréciée des amateurs de Sekiro, ou du récent Stellar Blade : la parade. En réalité, le personnage principal, Akhlan, « absorbe » l’attaque adverse au moment de parer. Cela lui permet d’infliger des dégâts et même d’apprendre une capacité de l’ennemi lorsqu’il est complètement absorbé.

Amazon Prime Gaming offre aussi Young Souls, un action RPG jouable en coop conçu par le studio français 1P2P. Les jumeaux Jenn et Tristan se lance dans un long voyage pour retrouver leur père adoptif. Young Souls mise sur la personnalisation des personnages avec sa centaine d’armes, d’armures et d’accessoires. Le jeu compte aussi une vingtaine de boss.

Figment 2 : Creed Valley, aussi jouable en coop local, vous embarque dans une aventure faite de puzzles et de combats musicaux. KeyWe se vit également en duo et demande de résoudre des énigmes dans un bureau de poste particulièrement extravagant. Le rogue-lite Spells & Secrets fait aussi partie des jeux gratuits proposés par Amazon Prime Gaming.