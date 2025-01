Amazon veut que l’IA vous aide à choisir vos vêtements, plutôt que de les renvoyer

©Amazon

Sur Amazon, vous pouvez acheter de tout, des livres, mais aussi de l’électroménager, mais surtout des vêtements. Et dans ce dernier cas, le géant de la vente en ligne proposait une fonctionnalité bien pratique appelée en anglais “Try Before You Buy”, c’est-à-dire essayer avant d’acheter.

Ce système bien pratique permettait aux acheteurs de commander un vêtement sans le payer, de l’essayer et de valider la commande s’il convenait ou de le renvoyer s’il ne convenait pas. Ce service, lancé en 2017 et réservé aux membres Prime, prendra fin à la fin du mois de janvier. Notons que seuls quelques articles étaient concernés par le service.

Amazon remplace les essais par des conseils donnés par une IA

La fin du programme entre dans le cadre de la nouvelle politique d’Amazon qui vise à réduire les retours colis.

Mais l’intérêt majeur de Try Before You Buy était de pouvoir essayer l’article afin de vérifier qu’il était conforme aux attentes de l’acheteur, notamment en termes de physionomie, avant de l’acheter. Comme une cabine d’essayage sans être dans un magasin.

Pas de panique, car Amazon propose en remplacement, un centre de conseil contrôlé par une IA.

Comme l’a indiqué Amazon dans un communiqué de Presse : “Étant donné que l’option Essayer avant d’acheter ne s’applique qu’à un nombre limité d’articles et que les clients utilisent de plus en plus nos nouvelles fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle, telles que l’essayage virtuel, les recommandations de taille personnalisées, les commentaires et les tableaux de tailles améliorés pour s’assurer qu’ils trouvent la bonne taille, nous supprimons progressivement l’option Essayer avant d’acheter.”

Les outils d’intelligence artificielle incorporés dans les services Amazon sont de plus en plus nombreux. Ainsi maintenant, depuis la zone de recherche, vous pouvez aussi poser des questions auxquelles l’IA répondra notamment pour trouver un produit spécifique. Sur certains produits d’ailleurs, un système de réalité augmentée vous permet de les mettre en scène dans votre intérieur.

Dans le cas des vêtements, ce module de réalité augmentée va plus loin, car il vous permet de réaliser des essayages virtuels. Vous pouvez ainsi voir le rendu d’un vêtement ou d’un accessoire sur vous. Mais cela ne s’arrête pas là. En effet, donnez vos mensurations au système et il vous indiquera quelle taille vous devriez choisir.

Ce système ne se base pas que sur votre mensuration et les dimensions de l’article, il étudie aussi vos commandes précédentes, vos retours et ceux d’autres utilisateurs afin de déterminer si l’article taille correctement. Et, bien entendu, vous pouvez poser les questions de votre choix au chatbot (nommé Rufus).

Bien entendu, pour les membres Prime et les articles concernés, la politique de retour gratuit est toujours d’actualité.