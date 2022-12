AMD Radeon RX 7900 : plus de stock, les scalpers les revendent déjà à des prix scandaleux

Un stock limité en ligne ne signifie qu’une chose : l’arrivée des scalpers. Les nouvelles cartes graphiques d’AMD sont sorties hier et pourtant, sur eBay et ailleurs, certains revendeurs demandent jusqu’à 1 500 € pour la RX 7900 XT, là où certains demandent 1800 € pour la RX 7900.

RX 7900 XTX © AMD

AMD vient de sortir les nouvelles cartes graphiques RX 7900 XTX et RX 7900 XT, mais si vous espériez une bonne affaire, vous allez être déçus. Les cartes graphiques s’affichent déjà hors stock un peu partout et nous constatons des prix de revente scandaleux de la part de certains revendeurs.

Nouvelles RTX AMD se revendent déjà à des sommes exorbitantes

Il était quasiment certain que les nouveaux GPU d’AMD allaient faire un tabac. Leurs performances sont on ne peut plus correctes et leur rapport qualité prix, décent. Les cartes graphiques d’AMD ont toujours été une bonne alternative pour ceux qui ne sont pas de grands fans de l’équipe verte, mais malheureusement, les scalpers tiennent une fois de plus en otage les stocks de GPU AMD à des prix déraisonnables.

Selon plusieurs rapports concordants, certains revendeurs n’ont déjà plus aucun stock. Ce n’était qu’une question de temps avant que les GPU d’AMD ne se revendent à des prix scandaleux, que ce soit sur des sites tiers ou d’occasion, sur Leboncoin par exemple. Sur eBay, certains vendeurs demandent jusqu’à 1 500 € pour la RX 7900 XT, tandis que la RX 7900 XTX grimpe jusqu’à 1 800 €, un scandale.

Ce phénomène est une catastrophe pour celles et ceux qui cherchent simplement à mettre à niveau la carte graphique de leur PC et cela dure depuis trois ans, déjà. Vous vous souvenez des RTX 3080 qui se revendaient pour plusieurs milliers d’euros sur eBay ? Si l’offre et la demande s’équilibrent comme elles le peuvent, certains revendeurs n’ont visiblement rien appris de ces dernières années et surtout, n’ont pas écouté les plaintes de leurs clients.

Si vous espériez mettre la main sur l’une des nouvelles cartes d’AMD, vous devriez soit payer le double, soit attendre encore un peu. Gardez toutefois un œil sur les revendeurs de confiance qui proposent des listes d’attente et ne vous faites pas avoir par les prix scandaleux que certains proposent.