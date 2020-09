Nvidia : Les RTX 3080 se vendent pour des milliers de dollars sur eBay

La présentation et les premiers tests et benchmarks de la nouvelle RTX 3080 ont fait sensation. Avec une évolution parfois contestée mais tout de même significative par rapport à la génération précédente, la sortie officielle de la carte était très attendue. Résultat, les cartes sont tombées en rupture de stock en quelques secondes et certaines se retrouvent en vente sur eBay à des prix prohibitifs. Les consommateurs sont en colère.

Nvidia RTX 3080. Crédits : Nvidia

Peu après la mise en vente des nouvelles RTX 3080, l’excitation a fait place à la désillusion. Les cartes graphiques de Nvidia sont tombées en rupture de stock en quelques secondes et un grand nombre de consommateurs n’ont pas pu précommander. Jusqu’ici, rien d’anormal pour un lancement. Mais peu après la rupture de stock, les cartes ont commencé à apparaitre sur les boutiques d’occasion en ligne, pour des prix nettement supérieurs au prix de vente initial. Vendue à la base pour 699$ sur le site de Nvidia, on trouve sur eBay des listings à des prix prohibitifs, certains autour de 1000$, et même parfois bien plus abusifs, jusqu’à plusieurs milliers de dollars. De plus, certains listings sont des reventes de précommandes, avant même d’avoir reçu le produit. Cette situation s’observe également en Europe.

Une communauté en colère

Bien évidemment, la communauté PC est en colère, notamment contre Nvidia qui selon elle a très mal géré cette vague de précommandes. On reproche notamment à la firme américaine d’avoir été négligente sur l’organisation et la gestion des précommandes. De ce fait, les cartes sont désormais introuvables et les prix sont à la merci des « scalpers », ces individus qui se spécialisent dans la revente de produits à prix démesurés.

La communauté Twitter donne une bonne idée de l’ire subie par Nvidia. Sur son tweet annonçant la rupture de stock, les messages virulents de clients déçus se multiplient. Certains évoquent même une théorie du complot, accusant Nvidia d’avoir simulé le processus de précommande et de n’avoir en réalité vendu aucune RTX 3080. Le constructeur a fini par faire un communiqué soulignant qu’en effet, les « bots et les scalpers » ont gâché le lancement du nouveau GPU. La firme a également présenté ses excuses et assuré que tout était fait pour remédier à cette situation. Reste à savoir combien de temps sera nécessaire à Nvidia pour réapprovisionner les revendeurs.

Test : GeForce RTX 3080, une tueuse de GeForce RTX 2080 (Ti) taillée pour la 4K

Source : The Verge