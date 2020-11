AMD RX 6700 et 6700 XT : des cartes graphiques Big Navi moins chères seraient prévues

AMD souhaiterait lancer les cartes graphiques RX 6700 et RX 6700 XT pour compléter sa gamme de GPU Big Navi. Le lancement des nouvelles cartes graphiques d’AMD avec l’architecture RDNA 2 a été marqué par des ruptures de stock rapides et des prix gonflés à cause d’une demande trop forte.

Deux nouvelles arrivantes permettraient à AMD d’abaisser le prix d’entrée, en plus de proposer davantage de choix pour les consommateurs, qui n’ont pas forcément besoin de cartes aussi puissantes que les RX 6800.

Lisa Su présente la RX 6800 XT – Crédit : AMD / Twitter

Cela fait maintenant presque un mois qu’AMD a dévoilé ses Radeon RX 6800, 6800 XT et 6900 XT, qui s’attaquent aux GeForce RTX Ampere. Depuis, nous avons eu l’occasion de tester les Radeon RX 6800 et RX 6800 XT, qui marquent le retour en force d’AMD sur le marché des cartes graphiques.

Des GPU RX 6700 et RX 6700 XT seraient en préparation

L’information provient du leaker Patrick Schur, qui est généralement très bien informé des nouveautés à venir sur le secteur des cartes graphiques. Récemment, il avait déclaré Tesla semblait vouloir passer à un GPU AMD « Big Navi » pour l’ordinateur de bord de ses véhicules.

Selon lui, les nouvelles cartes graphiques seront des GPU Navi 22 XT et XTL, qui cibleront le segment de marché des GPU milieu de gamme. Selon les informations publiées, la prochaine série RX 6700 d’AMD Radeon devrait succéder à la série RX 5700 avec le même nombre de cœurs, mais aurait un meilleur rendement énergétique et des fréquences plus élevées.

It's also possible that NV22 XTL has a lower min. TGP than 146 W. I'm not 100 % sure about that. So far I haven't seen any NV22 XTL with less than 146 W TGP. — Patrick Schur (@patrickschur_) November 21, 2020

Selon Schur, les 6700 et 6700 XT disposeront de 12 Go de mémoire GDDR6, contre 16 Go sur le reste de la gamme. Du point de vue de la puissance requise, la Radeon RX 6700 aura une consommation totale d’énergie comprise entre 146 W et 156 W. La RX 6700 XT, un peu plus performante, sera comprise entre 186 W et 211 W.

Patrick mentionne que la RX 6700 pourrait avoir un TGP minimum inférieur à 146 W, mais il n’est pas certain de cette information. En attendant d’en savoir plus sur de potentielles RX 6700 et les RX 6700 XT, AMD a déjà promis des améliorations importantes pour les CPU Zen 4 et les GPU RDNA 3 qui arriveront d’ici 2021.

Source : Patrick Schur