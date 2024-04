Radeon RX 8000 : la prochaine génération de cartes graphiques AMD serait décevante

La sortie des Radeon RX 8000 approche et les fuites concernant la prochaine génération de cartes graphiques AMD basée sur l’architecture RDNA 4 se multiplient. Malheureusement, celles-ci révèlent que ces nouveaux GPU pourraient décevoir en optant pour l’emploi de mémoire GDRR6.

Crédit : AMD

Pendant que Samsung dévoile sa nouvelle RAM GDDR7 à 37 Gbps, AMD reste plus conservateur. Pour sa prochaine génération de cartes graphiques basée sur l’architecture RDNA 4, les Radeon RX 8000, le fabricant aurait décidé de s’en tenir à la GDDR6. Une décision qui décevra les adeptes de configurations toujours plus performantes, mais qui a du sens pour l’entreprise économiquement.

La gamme RX 8000 pourrait s’en tenir à 18,00 Go/s

D’après @Kepler_L2 sur X (Twitter), les GPU AMD Radeon RX 8000 utiliseront la mémoire GDDR6, sans variante plus rapide comme la GDDR6W, même pour les modèles haut de gamme. Pire encore, les nouveaux GPU s’en tiendront à 18,00 Go/s, ce qui est inférieur aux modèles AMD les plus rapides actuellement comme la RX 7900 XTX ou la RX 7800 XT. Sur la publication, les commentaires abondent de confirmation à ce sujet.

Only 18Gbps 🤔 — Kepler (@Kepler_L2) April 23, 2024

Bien que cela soit décevant en termes de performances brutes, pour le porte-monnaie des consommateurs, cette décision pourrait se révéler judicieuse. En effet, l’emploi de la mémoire GDDR6 à 18 Go/s dans RDNA 4 permettrait à ces cartes de proposer un bien meilleur rapport qualité-prix.

Produite en masse depuis maintenant de nombreuses années, disponible en quantité, la mémoire GDDR6 permettra à ces cartes AMD de montrer une étiquette abordable. Contrairement à la GDDR7, qui en plus pourrait connaître des pénuries à ses débuts. Loi de l’offre et de la demande oblige, les fournisseurs pourraient augmenter leurs prix au passage.

Autre facteur important : la consommation d’énergie. Bien que plus efficaces au regard des performances envisagées, les cartes graphiques proposant la GDDR7 consommeront certainement plus d’énergie que leurs aînées.

À lire > FSR 3.1 : voici la nouvelle technologie d’AMD pour des jeux plus beaux et plus fluides

AMD vise l’entrée de gamme avec les Radeon RX 8000

AMD visant avant tout l’entrée de gamme avec ces futures cartes graphiques RDNA 4, il est logique d’incorporer la solution 18 Go/s. La plupart PC de jeu peu chers proposent bien souvent des PSU de 600W voire 500W, il est donc préférable de contenir la hausse de la consommation pour l’instant.

Ainsi, il semblerait que l’équipe verte sera la première à utiliser la GDDR7 dans des cartes graphiques grand public. En effet, Nvidia compte lancer sa nouvelle génération de cartes graphiques basées sur l’architecture Blackwell fin 2024, à commencer par les Geforce RTX 5080 et 5090, probablement proposées à des prix mirobolants. AMD pourrait ainsi exploiter le placement toujours plus haut de gamme de Nvidia, en allant chercher les joueurs aux budgets plus limités.