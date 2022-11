Andor : la scène post-crédit du dernier épisode révèle enfin ce que les prisonniers construisaient depuis le début

Andor © Disney

L’une des intrigues les plus convaincantes de la saison 1 de Star Wars: Andor est bien évidemment l’établissement impérial qui fait office de prison, où Cassian rencontre Kino Loy, joué par Andy Serkis. Les détenus, ainsi que tout le monde dans l’établissement, sont chargés de construire de mystérieuses pièces d’équipement pour l’Empire.

Cela aura suscité de nombreuses spéculations parmi les fans qui cherchaient à savoir si cet équipement était destiné à un usage spécifique ou s’il symbolisait autre chose. La finale de la saison 1 maintenant disponible sur Disney+ aura enfin révélé de quoi il s’agissait.

Ils construisaient la plus grande arme de l’Empire

Après le générique de la finale de la saison, une scène post-crédits montre des droïdes fusionner les pièces d’équipement reconnaissables les unes aux autres, la caméra se retirant ensuite pour voir comment elles se connectent à d’autres pièces d’équipement volumineuses. La caméra s’éloigne ensuite suffisamment de tous les appareils déconnectés pour montrer que ce sont tous des composants de l’Étoile de la Mort.

Rogue One: A Star Wars Story, qui se déroule juste après la série, montre ce qui se passe lorsque la station spatiale est pleinement opérationnelle. Sachant qu’une autre saison d’Andor est déjà dans les cartons de Disney, on s’attend à en voir plus à son sujet lors des prochains épisodes.

En effet, plus tôt ce mois-ci, le showrunner Tony Gilroy a laissé entendre que ce que les prisonniers construisaient était la colonne vertébrale de la saison 2, au sens propre comme au figuré. L’homme a expliqué qu’il donnerait plus de détails sur l’évolution de Scarif, des différents vaisseaux de l’Empire, et plus de petites informations sur le fonctionnement de l’Étoile de la Mort.

Pour rappel, la saison 2 d’Andor arrivera potentiellement plus tôt que prévu. Disney a pas mal de choses de prévues : la saison 3 de The Mandalorian et la série Star Wars: Ahsoka notamment, qui arriveront toutes les deux en 2023.