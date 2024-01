Ahsoka : date de sortie, histoire, casting, tout savoir sur la série

Après avoir fait ses débuts en tant que jeune Padawan d’Anakin, Ahsoka Tano a désormais droit à sa propre série baptisée sobrement Ahsoka. Depuis sa création, l’ancienne Jedi s’est retrouvée dans plusieurs contenus comme The Clone Wars et Star Wars Rebels. Plus récemment, elle a fait sa première apparition en live-action dans l’univers de The Mandalorian, refusant de former l’adorable Grogu.

Avec le temps, celle qui a quitté l’Ordre Jedi est devenue l’un des personnages les plus aimés et les plus développés de la franchise. D’où l’excitation des fans, séduits par la perspective de la voir au centre d’une série en prise de vues réelles. Alors que la saison 1 est disponible en intégralité sur Disney+, la rédaction vous révèle toutes les informations essentielles.

La série Ahsoka prend la suite de la saison 3 de The Mandalorian. Les deux premiers épisodes ont été diffusés le 23 août 2023 sur Disney+. La plateforme a ensuite adopté son rythme de croisière habituel jusqu’au grand final diffusé le 4 octobre. Voici les titres des différents épisodes :

Épisode 1 : Maître et apprentie

: Maître et apprentie Episode 2 : Efforts et difficultés

Efforts et difficultés Épisode 3 : L’Heure de s’envoler

L’Heure de s’envoler Épisode 4 : Jedi Déchu

Jedi Déchu Épisode 5 : Le Guerrier de l’ombre

Le Guerrier de l’ombre Épisode 6 : Lointaine, très lointaine

: Lointaine, très lointaine Épisode 7 : Rêves et folie

: Rêves et folie Épisode 8 : La Jedi, la Sorcière et le Seigneur de la guerre

🔎 Quelle est l’histoire de la série Ahsoka ?

L’intrigue d’Ahsoka est difficile à appréhender si vous n’avez pas vu la série animée Rebels. Le dénouement de cette dernière voit l’équipage du Ghost affronter l’Empire, avant qu’Ezra sauve sa planète et ses amis grâce à la complicité des Purrgils. Les baleines de l’espace prennent d’assaut le Destroyer Stellaire de Thrawn puis repartent dans l’hyperespace avec le Jedi et l’Amiral à bord.

Un sacrifice qui permettra in fine de libérer la planète Lothal du joug impérial. Cette victoire marque le début des défaites de Palpatine, insufflant un vent d’espoir dans la galaxie.

Depuis la fin de Rebels en 2018, les fans attendent frénétiquement la suite, avec Sabine et Ahsoka partant à la recherche d’Ezra. Telle est l’intrigue qui se noue dans la série où une conspiration se met en place pour rapatrier le Grand Amiral Thrawn et faire renaître l’Empire déchu. Le programme aborde également le cas de conscience d’Ahsoka, toujours blessée par le basculement de son maître Anakin, ainsi que la formation de Sabine aux arts Jedi.

🎬 Quels acteurs et actrices sont au casting de la série Ahsoka ?

Rosario Dawson : Ahsoka Tano

: Ahsoka Tano Eman Esfandi : Ezra Bridger

: Ezra Bridger Ray Stevenson : Baylan Skoll

: Baylan Skoll Lars Mikkelsen : Grand Amiral Thrawn

Grand Amiral Thrawn Hayden Christensen : Anakin / Vador

: Anakin / Vador Natasha Liu Bordizzo : Sabine Wren

: Sabine Wren Mary Elizabeth Winstead : Hera Syndulla

: Hera Syndulla Ivanna Sakhno : Shin Hati

: Shin Hati Diana Lee Inosanto : Morgan Elsbeth

Morgan Elsbeth David Tennant : droïde Huyang

droïde Huyang Genevieve O’Reilly : Mon Mothma

Outre Rosario Dawson dans le rôle d’Ahsoka, Natasha Liu Bordizzo se charge d’incarner Sabine Wren, un autre personnage important de Star Wars Rebels. Lars Mikkelsen campe quant à lui le rôle du redoutable Thrawn. Comme c’était attendu, Anakin Skywalker est également bien présent grâce à la magie de la Force.

🌌Quand la série Ahsoka se déroule-t-elle dans la chronologie Star Wars ?

Alors que Star Wars Rebels se déroule environ cinq ans avant les événements de l’épisode IV, la nouvelle série Ahsoka reprend après l’apparition de l’héroïne dans la deuxième saison de The Mandalorian. La série sur Din Djarin et Grogu se déroule pour rappel cinq ans après les événements du Retour du Jedi.

Nous sommes donc plongés dans le contexte post-Empire où des menaces sérieuses subsistent malgré la paix apparente.

Ahsoka Tano dans The Mandalorian © Lucasfilm

🎥 Qui produit et réalise la série Ahsoka ?

Impliqué dans à peu près tous les projets télévisés de Star Wars, à la fois animés et en prise de vues réelles, Dave Filoni officie en tant que scénariste et showrunner de la série, secondé par son fidèle binôme Favreau. Cela semble remarquablement approprié étant donné qu’Ahsoka est l’un des premiers personnages Star Wars que Filoni a personnellement créé pour The Clone Wars, sans oublier qu’il est également le créateur de Rebels.

Comme d’habitude, Filoni produit la série aux côtés de Jon Favreau et de Kathleen Kennedy. Voici la liste des réalisateurs :

Dave Filoni

Steph Green

Peter Ramsey

Jennifer Getzinger

Geeta Patel

Rick Famuyiwa

🤔 Ahsoka aura-t-elle une saison 2 ?

Alors que le doute planait autour d’une éventuelle saison 2, la bonne nouvelle est finalement tombée. Lucasfilm a confirmé officiellement qu’un second acte d’Ahsoka était actuellement en cours de développement. Les arcs narratifs laissés en suspens à la fin de saison 1 pourront ainsi être développés dans une nouvelle salve d’épisodes.