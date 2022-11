Andor, saison 2 : la présence d’un personnage adoré des fans se confirme

K-2SO et Cassian © Lucasfilm

K-2SO est un personnage déterminant dans le film Rogue One. Ancien droïde impérial, il a été reprogrammé par Cassian Andor pour servir la cause rebelle. Réputé pour son ton sarcastique, il s’infiltre avec Cassian et Jyn Erso dans la base impériale de Scarif pour dérober les plans de l’Étoile de la Mort. Son sacrifice permettra aux deux rebelles d’accomplir la mission avec succès.

Les fans espéraient ardemment le voir dans la série Andor dont la diffusion de la saison 1 vient de s’achever. Profondément blessé, le personnage de Nemik répète d’ailleurs la même réplique que le droïde avant que ce dernier trépasse. Plus loin dans la série, les télespectateurs ont bien cru au retour de K-2SO quand Cassian a été arrêté par un droïde de la série KX. Mais il n’en était rien.

La rencontre entre Cassian et K-2SO au programme de la saison 2

Alors que la saison 2 d’Andor ne devrait pas sortir avant 2024, le showrunner Tony Gilroy vient de confirmer que le personnage sera introduit dans le second acte. Interrogé par Collider sur la présence potentielle du droïde adoré, il a estimé « que c’était l’une des responsabilités de la partie 2. Évidemment, si nous voulons introduire Rogue One, nous devons forcément composer avec lui ». Une information qui devrait en enchanter plus d’un !

La saison 2 d’Andor se développera sur une chronologie beaucoup plus rapide. Chaque bloc de trois épisodes devrait s’étendre sur un an afin de poser progressivement les jalons de la trame narrative de Rogue One. D’ailleurs, le tournage a d’ores et déjà commencé. Gilroy a confié que le premier épisode se déroulerait un an après les funérailles de Maarva Andor : « Beaucoup de choses se sont passées entre-temps ».