Android : 12 applications pour lire BD, comics et mangas sur tablette

À l’heure où Android passe devant iOS sur le marché des tablettes et où le format 7 pouces prend son envol, c’est également le cas de la bande dessinée numérique. Éditeurs ou développeurs indépendants, de plus en plus d’acteurs se lancent sur le marché de la bande dessinée, très adaptées au format des mini-tablettes.

Librairies numériques ou simples applications de lecture, la rédaction de Tom’s Guide a sélectionné 12 applications de bande dessinée numérique pour lire votre BD confortablement, sur votre canapé ou dans les transports.

Comixology

Leader de la bande dessinée numérique outre-Atlantique, Comixology est arrivé récemment en France notamment grâce à des accords avec plusieurs éditeurs. Marvel ou DC Comics en VO, mais également Delcourt, Soleil, Glénat, Ankama ou Panini, sans le catalogue Marvel, sont de la partie.

Grâce à une interface de navigation claire, sans fioritures et en français, il est facile de naviguer par série puis par tome pour retrouver ses séries favorites. Du côté des fonctionnalités, on regrettera toutefois de ne pas pouvoir importer ou exporter d’autres bandes dessinées. Néanmoins, le compte centralisé permet de retrouver ses BD sur n’importe quel appareil et de les télécharger pour pouvoir les consulter hors ligne.

Côté lecture, l’application est relativement simple avec une simple tape pour changer de page et une double tape pour passer en « lecture assistée », c’est à dire la lecture case à case pour les BD compatibles. Enfin, pour zoomer il suffit d’un simple pincement.

Verdict : Une application simple avec un catalogue riche et des fonctionnalités qui simplifient la lecture autant sur tablette que sur smartphone grâce au case par case. On regrette toutefois l’impossibilité d’importer ses propres BD.

Izneo

Izneo est le principal concurrent de Comixology en France. Lancé par le groupe Média Participations, il regroupe la plupart des éditeurs absents de Comixology (Dargaud, Dupuis, Kana, Fluide Glacial, Gallimard, Atlantic BD).

Outre la vente de BD à l’unité, Iznéo propose également un système d’abonnement. Comme pour Comixology, un système de compte permet de retrouver ses bandes dessinées d’un appareil à l’autre. Toutefois, comme Comixology encore, impossible d’importer ou d’exporter ses propres BD pour les lire avec une autre application.

Pour la lecture, Iznéo n’offre malheureusement pas de double-tape pour zoomer mais seulement le pincement, un choix discutable dans le cas d’une tablette alors que l’utilisateur ne lit parfois qu’avec une seule main. L’application n’offre également pas d’aperçu des pages mais seulement une barre de chargement dans laquelle on peut naviguer pour changer de page.

Verdict : Malgré son interface de lecture simpliste, Iznéo peut s’avérer indispensable pour lire légalement les BD de certains éditeurs en version numérique.

Marvel Unlimited

L’application Marvel Unlimited permet d’accéder, moyennant un coût de quelques euros par mois, à une grosse partie de l’éditeur de Spider-Man, des Avengers, des X-Men ou des Quatre Fantastiques.

On peut ainsi retrouver des comics classiques ou récents sans limitation de lecture, mais également certains comics offerts chaque mois et chaque semaine, même sans avoir souscrit un abonnement. Les comics peuvent être téléchargés pour les lire hors connexion mais également pour les retrouver d’un appareil à l’autre grâce à son identifiant.

Du côté de la lecture, on retrouve la tape simple pour afficher la position de lecture grâce à la barre d’avancement, mais sans visualisation des pages ou de leur numéro. Dommage également que l’application ne permette pas de zoomer grâce au double-tape mais seulement avec le pincement. Enfin, il suffit de glisser son doigt pour passer d’une page à une autre.

Verdict : Indispensable pour les amateurs de comics, Marvel Unlimited vaut le coup même sans abonnement grâce à certains comics cultes mis en avant et accessibles à tous. On regrette toutefois le manque de fonctionnalités du lecteur.

Kindle

L’application d’Amazon est essentiellement connue pour ses fonctionnalités de lecture de livres électroniques. Elle permet toutefois de lire également des bandes dessinées vendues dans sa boutique sous la rubrique « bande dessinée et humour ».

Malheureusement, pour accéder à la boutique Kindle, l’application propose une page web qui n’est pas formatée pour tablette ou smartphone. une fois la BD achetée, elle se télécharge automatiquement. Là encore, impossible d’exporter les BD achetées pour les lire avec d’autres applications ou d’importer des BD téléchargées ailleurs.

Durant la lecture, avec la BD que nous avons testée, il s’est avéré impossible de zoomer ou de dézoomer. Pire encore, le seul moyen de voir la partie basse ou droite de chaque page était de sortir du mode de lecture en faisant une longue tape. Dès lors, impossible de changer de page. Du côté des gestes, le changement de page s’effectue seulement en glissant le doigt et non en tapant d’un côté ou l’autre de l’écran et une tape permet de voir la progression.

Verdict : Si Kindle est une excellente application pour retrouver ses livres électroniques, elle a encore besoin de s’améliorer au niveau des bandes dessinées.

bdBuzz

bdBuzz est une autre bibliothèque de bandes dessinées numériques. En plus de ça, l’application vous permet de gérer directement votre collection de BD physique ou numérique.

Malgré une interface surtout faite pour les smartphones, la navigation au sein de l’application s’effectue simplement. S’il n’est pas possible d’importer des BD obtenues en dehors de l’application, il est possible d’exporter la base de donnée.

Du côté de la lecture, le changement de page se fait par glissement quand le zoom peut être géré par la double tape ou le pincement. Enfin, une tape au milieu de l’écran permet d’afficher la barre de progression de la lecture sans prévisualisation des pages.

Verdict : Si l’application s’adresse avant tout aux passionnés de bande dessinée, elle est bien conçue pour la lecture. Malheureusement, on regrette un catalogue trop léger.

Marvel Comics

Si vous êtes fan de l’univers Marvel, Marvel Comics est l’application qu’il vous faut télécharger et installer sur votre smartphone ou votre tablette Android, iPhone ou iPad. Vous disposerez d’un catalogue riche de plusieurs milliers de bandes dessinées de vos super-héros préférés. Il vous faudra créer un compte Marvel pour accéder à l’ensemble du catalogue. Certains contenus sont gratuits et d’autres payants, mais sachez que de nouveaux Comics gratuits sont mis en ligne chaque semaine.

Au niveau de l’interface, la simplicité est de mise, bien qu’elle soit uniquement en anglais. Sélectionnez une catégorie ou une série consacrée à un personnage et consultez la fiche descriptive du Comics qui vous intéresse : synopsis, quelques pages extraites, âge requis, etc. Vous avez la possibilité de commencer la lecture immédiatement ou de télécharger un titre pour le lire ultérieurement. Depuis l’interface de l’application, vous pourrez consulter votre historique de titres téléchargés et ceux en cours de lecture.

Verdict : Les puristes des Comics seront ravis de profiter de leurs héros préférés en VO, mais les autres devront se tourner vers des alternatives en français. On apprécie la sobriété de l’interface et la richesse du catalogue proposé.

Google Play Livres

Plus généraliste, Google Play Livres est le service Google dédié à la lecture de livres électroniques. Il s’agit plus particulièrement d’une bibliothèque d’ebooks comprenant aussi bien des romans, que des bandes dessinées, des mangas, des manuels scolaires, des livres d’art, etc. Les utilisateurs disposent d’un accès à plusieurs millions de titres, gratuits et payants.

L’interface est évidemment programmée pour être intuitive et particulièrement adaptée à la lecture en mode nomade. Traduite dans de nombreuses langues, l’interface est disponible en français, mais vous pourrez aussi trouver des titres dans d’autres langues. Idéal si vous souhaitez parfaire votre compréhension d’une langue étrangère. Au niveau de la lecture en elle-même, la manipulation est simple avec un swipe du doigt pour tourner les pages.

Verdict : Avec une interface très facile à prendre en main et une bibliothèque numérique aussi imposante, difficile de ne pas être séduit par cette application disponible sur Android et sur iOS.

Adobe Digital Editions

Adobe Digital Editions est une liseuse de livres électroniques combinée avec un catalogue d’ouvrages gratuits et payants. Vous pouvez ainsi choisir un livre numérique dans la bibliothèque ou synchroniser vos fichiers EPub ou PDF avec DRM depuis d’autres appareils. L’application pour Android et iOS prend en charge plusieurs formats d’ebooks et dispose de 2 modes distincts : Le mode bibliothèque et le mode Lecture. Le mode Bibliothèque permet aux utilisateurs de parcourir le catalogue des ebooks et le mode Lecture facilite la lecture, l’annotation et la recherche des ebooks. Notez qu’il est possible de lire les ouvrages en ligne ou de les télécharger pour les lire hors connexion.

Quelques fonctionnalités intéressantes accompagnent la liseuse. Vous pouvez notamment mettre en surbrillance certains passages du livre et effectuer une recherche de mots au sein même de l’ouvrage.

Verdict : Bien que l’interface manque un peu de modernité, elle reste fonctionnelle et les fonctionnalités d’annotation et de surlignage sont appréciables.

Dark Horse Comics

Dark Horse Comics vous invite à parcourir son catalogue de plusieurs centaines de comics et bandes dessinées. Vous y retrouverez de nombreuses séries populaires comme Avatar, Assassin’s Creed, Legend of Korra, Hellboy, Cyberpunk 2077, The Witcher et bien d’autres. Disponible au téléchargement sur le Play Store et l’App store, l’application est gratuite et propose des ouvrages gratuits et payants. Et pour les titres achetés, vous pouvez les retrouver depuis votre compte Dark Horse en ligne et les retrouver sur d’autres appareils, connectés à Internet. Notez qu’il est possible de lire les bandes dessinées en ligne ou de les télécharger pour une lecture hors connexion.

Au niveau de l’interface, elle reste moderne et intuitive, accessible à tous, bien qu’elle soit en anglais et que les titres proposés ne puissent pas être traduits dans d’autres langues. Elle vous permet de distinguer facilement votre collection de titres téléchargés et ceux disponibles sur la plateforme.

Verdict : L’interface et les titres en anglais peuvent constituer un véritable frein pour les utilisateurs principalement francophones. En revanche, le catalogue des titres gratuits renferme de véritables pépites.

WebToon

Si vous êtes plutôt un adepte du format webtoon qui se lit du haut vers le bas, vous serez sans doute intéressé par l’application du même nom : Webtoon. À la différence des bandes dessinées, comics et mangas, le format webtoon ne nécessite pas de tourner des pages vers la droite ou vers la gauche.

Webtoon est une application mais aussi une plateforme qui propose de nombreux contenus gratuits. Bien entendu, il s’agit plutôt d’un marché de niche, vous n’y trouverez pas les titres des comics, mangas et autres bandes dessinées populaires. En revanche, vous y découvrirez des artistes de talent et des contenus originaux et nouveaux. En plus, l’interface et les contenus sont en français. Et pour ceux qui veulent se lancer dans l’aventure de la création, un éditeur de webtoon vous propose de composer et de créer votre propre webtoon et de le proposer à l’ensemble de la communauté.

Verdict : Si vous aimez la nouveauté et dénicher des contenus originaux, vous pouvez tester la plateforme Webtoon. Si vous êtes plutôt fan des séries populaires, passez votre chemin.

Perfect Viewer

Perfect Viewer est une application à l’interface minimale, voire minimaliste. L’application gère les fichiers Cbz et Jpeg mais pas les Pdf sans un plugin gratuit.

A l’ouverture de l’application, le lecteur se retrouve devant une grille à bien assimiler : il s’agit des différents gestes pour contrôler la lecture. En effet, lors de la lecture, une action différente sera effectuée en fonction de là où appuie le lecteur. Au milieu pour le menu principal, vers le haut pour le zoom avant, en bas pour le zoom arrière, à droite pour la page précédente etc. Les différentes fonctions peuvent toutefois être modifiées. En revanche on ne retrouve pas de double tape pour le zoom mais seulement le pincement. Il en va de même pour le changement de page ou seule la tape est prise en compte et non pas le glissement de doigt.

La navigation dans les menus est également un peu complexe à appréhender. Si la bibliothèque peut se retrouver sous forme d’étagères, elle n’est pas directement accessible comme dans d’autres applications. On apprécie toutefois de pouvoir modifier les couleurs, ajouter des niveaux de gris ou modifier la saturation des planches.

Verdict : Malgré un temps d’adaptation, Perfect Viewer peut séduire par son simplisme et la possibilité de configurer soi-même les contrôles. Dommage néanmoins que l’interface soit à ce point abrupte.

Moon+

Initialement, Moon+ est une application de lecture de livres numériques. Elle permet ainsi de lire des ebooks aux formats ePub ou Mobi. Moon+ offre cependant également le support des fichiers Cbz et Jpeg. Les fichiers PDF nécessitent quant à eux la version pro de l’application. Si une librairie est disponible dans l’application, elle ne propose aucune bande dessinée mais seulement des livres libres de droits issus du projet Gutenberg ou de Manybooks.

Du côté des fonctionnalités, on apprécie le scan automatique de la carte SD et le rajout des fichiers Cbz présents. Cependant, sûrement pour éviter le rajout de toutes les photos capturées à l’aide de la tablette, les fichiers Jpg ne sont pas intégrés automatiquement à la bibliothèque et doivent être rajoutés à la main.

Concernant les fonctionnalités, Moon+ propose une interface en forme d’étagère. On peut par ailleurs zoomer à l’aide du double tape ou du pincement, mais également naviguer de page en page grâce à un aperçu de la pagination en bas de l’écran.

Verdict : Assez simple d’utilisation, Moon+ s’avère plutôt convaincante pour une application qui n’est pas spécialisée dans la bande dessinée.