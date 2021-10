Android 12 est disponible au téléchargement sur les Pixel 3, Pixel 4, Pixel 5, etc.

Google vient de lancer le déploiement de la version finale d’Android 12 sur les Pixel 3 et modèles ultérieurs. Cette douzième version majeure du système d’exploitation mobile est préinstallée sur les Google Pixel 6 et 6 Pro qui sortiront la semaine prochaine.

Android 12 n’a pas encore de date de sortie confirmée pour les smartphones compatibles, tous constructeurs confondus. La version finale et stable sera déployée d’ici la fin de cette année, mais nous ne savons pas quand exactement. Néanmoins, comme ce à quoi l’on s’attendait, Google a lancé le déploiement de la version finale d’Android 12.

Android 12 – Crédit : Google

La douzième version majeure du système d’exploitation mobile est en cours de déploiement sur la gamme des Pixel. Cela comprend les Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a, Pixel 4, Pixel 4a, Pixel 5 et Pixel 5a. Bien entendu, les nouveaux Pixel 6 et 6 Pro qui viennent d’être officiellement dévoilés seront livrés avec Android 12 préinstallé. Leur sortie est prévue pour le 28 octobre prochain.

Les Google Pixel sont les premiers à profiter des nouveautés apportées par Android 12

Après les Pixel, les Samsung, OnePlus, Oppo, Xiaomi et d’autres seront les prochains à recevoir la version finale et stable d’Android 12. Ils l’auront d’ici la fin de l’année. Tous les smartphones compatibles bénéficieront des nouveautés du système d’exploitation, mais Google a prévu une exclusivité temporaire pour les Pixel. En effet, les thèmes de couleurs personnalisés et dynamiques seront d’abord disponibles sur les Pixel. Ils arriveront plus tard pour les autres constructeurs. Cette nouveauté d’Android 12 consiste à personnaliser les couleurs de l’écran de verrouillage, des notifications, des paramètres, des applications et des widgets en fonction des couleurs du fond d’écran.

Parmi les nouvelles fonctionnalités d’Android 12 que l’on attend le plus, on retrouve notamment une sécurité renforcée pour les utilisateurs. Par exemple, un nouvel indicateur vous prévient si une application est en train d’utiliser votre micro ou votre caméra. Comme Google l’a précisé, « si vous ne souhaitez pas que les applications accèdent à votre microphone ou à votre caméra, vous pouvez désactiver complètement ces capteurs à l’aide de deux nouvelles options dans les paramètres rapides ».

D’autres nouveautés du système d’exploitation mobile comprennent un nouveau mode à une main, un historique des notifications si vous les avez effacées trop rapidement et des changements au niveau de l’affichage des notifications. Android 12 facilite aussi le transfert de données entre n’importe quel smartphone Android via une connexion Wi-Fi. Si vous passez d’un iPhone à un smartphone Android, il faudra utiliser un câble pour récupérer facilement les données avec Android 12.

Source : CNET