Android 13 n’est installé que sur 5,2 % des smartphones Android

Après avoir fait sa première apparition sur les smartphones Pixel, Android 13 a commencé à se déployer sur les autres appareils compatibles. Un déploiement progressif qui se fait notamment au rythme des surcouches à l’instar de One UI 5 sur les Samsung Galaxy. Près de six mois plus tard, quel est le taux d’adoption de l’OS sur les appareils Android ?

Grâce à la mise à jour d’Android Studio, on dispose désormais de la répartition précise des différents systèmes d’exploitation. En l’occurrence, Android 13 s’est imposé sur 5,2 % de l’ensemble des appareils Android. Soit un taux d’adoption rapide par rapport aux versions antérieures. Cela est notamment dû à la vitesse à laquelle Samsung a déployé sa mise à jour Android 13 par l’entremise de One UI 5.

Quelle est la répartition des différentes versions d’Android ?

Malgré sa sortie en octobre 2021, Android 12 ne s’est implémenté que sur 18,9 % des smarptohones. Soit une hausse de 5,4 % par rapport à août dernier. C’est Android 11 qui reste le système d’exploitation le plus adopté avec un taux de 24,4 %. Découvrez la répartition complète ci-dessous :

On ne sait pas avec certitude comment ces mesures ont été recueillies. D’après 9To5Google, il semblerait qu’elles se basent sur le nombre d’appareils Android qui accèdent au Google Play Store pendant une période d’une semaine.

Pour en revenir à Android 13, plusieurs nouveautés ont reçu un bon accueil. À commencer par la nouvelle fonction de réduction du bruit pendant les appels. On peut également citer l’arrivée du Bluetooth LE Audio, de la fonction “tap to transfer” ou encore de mesures de sécurité accrues.