Android 15 Bêta 3 introduit quelques nouveautés, la version finale se rapproche

Quelques semaines après le déploiement d’Android 15 Bêta 2.2, Google publie une nouvelle version majeure de son futur système d’exploitation : la bêta 3. Il s’agit d’une étape décisive, l’OS atteignant la “stabilité de la plateforme”. Cela signifie que les APIs et les comportements système sont finalisés, permettant aux développeurs de finaliser les tests de leurs applications en vue de l’arrivée de la version stable ; laquelle devrait s’inviter à la fin de l’été ou au début de l’automne.

Android 15 Bêta 3 introduit uniquement quelques nouveautés. En l’occurrence, les passkeys sont désormais pris en charge en une seule étape. “Les utilisateurs pourront se connecter aux applications qui ciblent Android 15 avec des mots de passe en une seule étape avec reconnaissance faciale, empreinte digitale ou verrouillage de l’écran”, précise Google, captures d’écran à l’appui :

Android 15 : dernière ligne droite avant la version stable

Par ailleurs, les paramètres setDatabaseEnabled et getDatabaseEnabled sont désormais obsolètes. Pour rappel, ils étaient utilisés pour la prise en charge de l’API WebSQL dans Android Webview. “WebSQL est supprimé dans Chrome et est désormais obsolète sur Android Webview. Ces méthodes ne seront plus opérationnelles sur toutes les versions d’Android au cours des 12 prochains mois”, indique le géant de la téléphonie mobile.

Vous retrouverez évidemment dans la bêta 3 toutes les nouveautés d’Android 15 décrites dans notre dossier. Plusieurs correctifs ont également été intégrés dans la mise à jour pour corriger différents bugs signalés par les bêta-testeurs. Comme celui qui faisait planter l’application Paramètres lors de l’accès aux fonctions de l’économiseur d’écran. Ou celui qui empêchait le chargement de la feuille de partage.

Pour récupérer la dernière version bêta d’Android 15, il suffit de posséder un smartphone compatible (au moins un Pixel 6) et d’être inscrit au programme bêta.