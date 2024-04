Android 15 : la version bêta 1.2 est là, quelles sont les améliorations ?

© Envato

Si vous avez un smartphone Pixel, vous pouvez déjà commencer à appréhender les subtilités du nouvel OS de Google. La phase Developer Preview a désormais laissé place à la phase bêta d’Android 15. En début de semaine, les bêta-testeurs ont pu installer la mise à jour bêta 1.1 qui a notamment permis de résoudre un problème de NFC. Un nouveau patch siglé 1.2 est désormais en cours de déploiement. Celui-ci contient plusieurs correctifs de bugs notables.

Les utilisateurs exécutant des versions plus anciennes que la bêta 1 subissaient une décharge excessive de la batterie. La nouvelle mouture devrait notamment résoudre ce problème. De même, l’apparition du message d’erreur “L’application ne répond pas” et l’affichage scintillant sont désormais de l’histoire ancienne grâce à la mise à jour. Laquelle permet aussi de réparer le geste de retour en arrière et de mette fin au blocage lors de la tentative d’ajout d’une empreinte digitale.

Android 15 Bêta 1.2 apporte une pluie de correctifs

Tels sont les correctifs de bugs que Google a partagés dans le journal de modifications d’Android 15 Beta 1.2, bien qu’il puisse y en avoir d’autres. Si vous avez rejoint le programme bêta, la mise à jour devrait vous être proposée automatiquement sur votre Pixel. Pour rappel, voici les modèles éligibles : Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 7a, Pixel 7 Pro, Pixel 7, Pixel 6a, Pixel 6 Pro, Pixel 6, Pixel Fold et Pixel Tablet.

La mise à jour peut prendre jusqu’à 24 heures avant de s’inviter sur votre appareil. Vous pouvez vérifier sa disponibilité en passant par les paramètres section Système > Mises à jour du système. La phase bêta a permis de découvrir plusieurs nouveautés à venir sur le système d’exploitation. La gestion des notifications va notamment être simplifiée sur Android 15. L’OS va en outre mettre en quarantaine les applications malveillantes.