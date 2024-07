La version bêta finale d’Android 15 est désormais disponible, pourquoi c’est si important

© Envato

Le nouveau système d’exploitation des smartphones Android sera bientôt à point. Un mois après avoir publié Android 15 Bêta 3, Google vient de sortir la bêta 4 de son chapeau. Celle-ci succède à la mouture Bêta 3.1 qui apportait déjà bon nombre de correctifs. Ces versions s’inscrivent dans le cycle de la stabilité de la plateforme, dernière étape avant le déploiement de la version finale. “Les API des développeurs et tous les comportements orientés vers les applications sont désormais définitifs”, explique Google.

Android 15 Bêta 4 est là : quels sont les correctifs ?

Cette quatrième version bêta apporte surtout plusieurs correctifs notables. En l’occurrence, le souci de contraste qui compliquait la lecture des paramètres rapides est désormais résolu. De même, cette version met fin au problème qui bloquait la configuration de la reconnaissance faciale sur les Pixel Fold. Voici la liste des autres correctifs introduits par Android 15 Bêta 4 :

Correction d’un problème qui bloquait certains Pixel dans un état non bootable si le smartphone était réinitialisé juste après une mise à jour OTA de l’OS.

Correction d’un problème qui bloquait le lancement d’un appareil virtuel Android (AVD) exploitant une image système Android 15 si l’AVD était ouvert en mode intégré.

Correction d’un problème qui bloquait la restauration des paramètres de notification des applications lors de la restauration d’un appareil depuis une sauvegarde.

Correction de plusieurs problèmes qui nuisaient à la stabilité du système, la connectivité, les performances, la convivialité et l’appareil photo.

Correction d’un bug qui empêchait l’application Digital Car Key de faire des analyses à faible latence lorsqu’elle était lancée au premier plan.

Correction qui empêche le rejet des demandes d’appairage Bluetooth en cas d’incohérence entre le transport suggéré par l’API et le transport observé par le Bluetooth stack, ce qui pourrait bonifier le taux de réussite de l’appairage.

Il est possible qu’une ou plusieurs versions intermédiaires surviennent encore ces prochains jours avant de laisser place à la version finale. Cette dernière devrait être introduite le 13 août prochain lors de l’évènement Made by Google. A cette occasion, le géant présentera “le meilleur de l’IA de Google, des logiciels Android et de la gamme d’appareils Pixel”. En attendant, vous pouvez découvrir toutes les nouveautés d’Android 15 dans notre dossier spécial.