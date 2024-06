Android 15 Bêta 2.2 est déjà là, quelles nouveautés ?

© Tom’s Guide

Android 15 se dévoile au rythme des différentes versions préliminaires. La Bêta 2 a permis d’introduire plusieurs nouveautés comme l’espace privé, le changement de genre et le décodeur logiciel AV1. Elle a également corrigé une flopée de bugs. Quelques jours plus tard, Google a déployé la Bêta 2.1. Cette mouture permettait théoriquement de corriger le bug de l’Espace privé qui faisait disparaître les icônes d’application de l’écran d’accueil.

Sauf que le correctif n’a pas fonctionné pour tout le monde, certains bêta-testeurs subissant toujours le problème susmentionné après avoir installé la mise à jour. Le géant de la téléphonie mobile a donc déployé un autre correctif similaire dans la Bêta 2.2. Espérons cette fois-ci qu’il vienne totalement à bout du problème. Un autre correctif permet de résoudre un bug dans Google Wallet qui empêchait les paiements de fonctionner correctement “dans certains cas”.

Android 15 Bêta 2.2 apporte plusieurs correctifs

D’autres problèmes ont été résolus par cette mise à jour mineure. Les voici :

Correction d’un problème qui empêchait le tiroir d’application de s’ouvrir après un balayage du doigt vers le haut.

Correction d’un problème avec le mode d’observation NFC qui empêchait le traitement des paiements NFC dans certains cas.

Correction d’un problème qui faisait apparaître une teinte verte sur les vidéos enregistrées en HDR 10 bits.

Correction d’autres problèmes qui affectaient la stabilité, l’interactivité et la connectivité du système.

Comme on vous le rappelle souvent, ces versions bêta sont par nature instables. Elles sont réservées aux utilisateurs expérimentés. La Bêta 2.2 d’Android 15 pèse 58 Mo. Tous les appareils éligibles (à partir du Pixel 6) et inscrits au programme Bêta seront notifiés automatiquement de son arrivée. Si vous souhaitez vous aussi devenir bêta-testeur, on vous explique la procédure dans notre dossier spécial Android 15.