Android 15 : cette nouvelle option d’affichage de l’écran va sauver votre batterie

Android 15 s’est révélé un peu plus avec le déploiement de la bêta 3. La prochaine version du système d’exploitation mobile de Google intègrera une nouvelle option d’affichage pour l’écran, qui permettra d’économiser de précieux pourcents de batterie.

Crédit : Envato

Alors qu’iOS 18 s’est présenté lors d’une conférence tonitruante, Android 15 continue son petit bout de chemin, de bêta en bêta. Ce weekend, Google déployait la 3ème version de cette early access destinée aux développeurs. Le décorticage du système d’exploitation mobile montre notamment l’introduction d’une nouvelle option d’affichage pour l’écran de nos smartphones.

La fonction Adaptive Timeout arrive dans Android 15

La fonction Adaptive Timeout est intégrée aux paramètres de l’écran. Lorsqu’elle est activée, elle “éteint automatiquement votre écran si vous ne regardez pas votre appareil“. Mais il semblerait qu’elle ne vient pas remplacer le paramètre de mise en veille de l’écran actuel, qui permet de laisser l’affichage allumé de 15 secondes à 30 minutes sans action de l’utilisateur.

Cette nouvelle option s’ajoute à ce paramètre, ainsi qu’à Screen Attention. Ce dernier permet de garder l’écran allumé en permanence dès lors que l’utilisateur le regarde. D’après les captures d’écran de 9to5Google, il sera possible d’employer la nouvelle option ainsi que Screen Attention en tandem.

Cependant, on ignore comment cette fonctionnalité déterminera que l’appareil n’est pas utilisé. En effet, l’option n’est pas encore active dans la bêta 3 d’Android 15 et n’est pas encore opérationnelle.

Parmi les hypothèse retenues, la possibilité que Google exploite la caméra selfie et les capteurs de proximité du smartphone, déterminer si l’appareil est en cours d’utilisation. Il n’y aurait ainsi pas besoin de toucher physiquement le smartphone pour que la fonctionnalité détecte l’utilisateur : c’eut été embêtant pour certaines activités, par exemple pour regarder un film avec le smartphone posé sur une table.

Quels avantages aurait cette fonctionnalité d’Android 15 ?

En éteignant plus rapidement l’écran du smartphone lorsqu’il n’est pas utilisé, ce paramètre permettrait de réaliser des économies sur la batterie. C’est une mise à jour mineure certes, mais en éteignant l’écran pendant quelques secondes supplémentaires à chaque déverrouillage, il y a de quoi faire de belles économies d’énergie à la fin de la journée.

De plus, l’option permettrait d’éviter davantage les regards indiscrets, dès lors que vous ne regardez pas votre téléphone. Il faudra toutefois que la détection de l’utilisateur soit au poil et ne reconnaisse pas d’autres personnes éventuellement malintentionnées qui regardent le smartphone.

La bêta 3 d’Android 15 a toutefois introduit des fonctionnalités plus significatives. C’est notamment les passkeys, désormais pris en charge en une seule étape.