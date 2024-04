Android 15 : vous n’aurez plus peur de partager votre écran grâce à cette option

© Unsplash

Android 15 devrait arriver avec son lot de nouveautés, comme chaque nouvelle version du système d’exploitation. Si vous aimez utiliser votre téléphone au lit, Android 15 devrait vous donner encore plus envie de le faire avec son option permettant d’assombrir encore plus la dalle.

Les utilisateurs qui aiment partager le contenu de leur écran pourraient aussi y trouver leur compte. Android 15 embarquerait une fonctionnalité afin d’éviter que des éléments sensibles fuitent par inadvertance.

Android 15 masquera les notifications sensibles lors du partage d’écran

Depuis Android 14 QPR 2, les utilisateurs peuvent enregistrer et partager la fenêtre d’une seule application au lieu de l’écran entier de leur smartphone, comme sur Teams, par exemple. Android 14 autorise même à afficher deux applications simultanément. Une fonctionnalité pratique, mais qui n’empêche pas totalement de dévoiler du contenu sensible par mégarde.

Pour éviter toute mésaventure, l’OS Android 15 pourrait intégrer un filtre de protection des notifications lors du partage d’écran. En fouillant dans la dernière bêta du système d’exploitation, le média Android Police a découvert un bouton permettant de masquer les notifications et les notifications sensibles pendant l’opération.

© Android Police

Difficile de savoir comment Android 15 pourrait faire la distinction entre les deux. Un algorithme d’analyse du contenu sensible pourrait servir à détecter ce qui est sensible ou non. On peut aussi imaginer que l’utilisateur doive choisir les applications dont il ne veut pas que les notifications apparaissent lors d’un partage d’écran.

Évidemment, cette option pourrait aussi être désactivée facilement dans les paramètres si vous n’avez rien à cacher à personne. Rappelons que Xiaomi permet déjà partager votre écran en masquant vos notifications. A priori, les possesseurs de smartphones d’autres marques sous Android n’auront bientôt plus à les envier.