Android 15 : la Bêta 2 est disponible, quelles nouveautés ? Quels smartphones compatibles ?

La bêta 2 d’Android 15 est maintenant officielle alors que le Google I/O 2024 touche bientôt à sa fin. Outre une multitude d’améliorations à l’interface et d’optimisations sous le capot, trois grandes nouvelles fonctionnalités dessinent l’avenir de l’OS mobile.

Tom’s Guide avec l’IA Copilot

Le Google I/O 2024 se déroule actuellement et la firme de Mountain View présentait hier aux participants en personne les nouveautés de la Bêta 2 d’Android 15. Nous savions que déjà la nouvelle version du système d’exploitation mobile devait apporter, entre autres, un nouveau raccourci pour agrandir un écran ou encore forcer le mode sombre sur certaines applications, mais voilà trois grandes nouvelles fonctionnalités avec cette bêta.

Celle-ci peut d’ailleurs s’installer sur d’autres smartphones que les Pixel. En effet, si les téléphones de Google étaient jusqu’ici l’unique terrain d’essai des versions-tests d’Android, ce sont maintenant les utilisateurs Xiaomi, Honor, IQOO, OnePlus, Oppo, Vivo et Nothing qui peuvent essayer la Bêta 2. Nous avons inclut une liste exhaustive des modèles exacts en bas d’article.

Quoi de neuf dans la dernière bêta d’Android 15 ?

L’espace privé, un véritable gadget d’espion

L’espace privé permet de créer un dossier secret permettant de conserver des applications sensibles à l’abri des regards indiscrets. En l’ouvrant, Android demandera une authentification supplémentaire, de la même manière qu’une application bancaire par exemple. Ce concept est déjà mis en place par les surcouches de certains fabricants de smartphones mais désormais, il sera proposé sur Android par défaut.

Les applications dans ce tiroir spécial fonctionnent différemment, puisqu’elles sont associées à un autre profil Android. Une fois l’espace verrouillé, le profil est mis en pause et les applications désactivées. Ces dernières bénéficient également de mesures de sécurité supplémentaires en étant cachées de tout le reste du système (y compris des notifications et paramètres) lorsque l’espace privé est verrouillé. Une fonctionnalité digne de James Bond.

L’espace privé peut s’activer dans la bêta en navigant dans Settings > Security & privacy > Private space.

Android 15 s’adresse à vous en utilisant le genre souhaité

Crédit : Google

Une fonctionnalité un peu spéciale, puisque réservée pour l’instant aux francophones : changer la genre assigné par Android. Une nouveautés absente pour les utilisateurs anglophones, dont la langue neutralise considérablement tous les échanges. Cette Bêta 2 offre ainsi la possibilité de changer le genre qu’Android assigne à l’utilisateur. Comme vous pouvez le voir dans la capture d’écran ci-dessous, Android 15 féminisera les noms et accords destinées aux utilisatrices. Un troisième genre neutre sera également disponible.

Crédit : Google

Les concepteurs de VLC améliorent la qualité vidéo des smartphones abordables

C’était anticipé, Android 15 va améliorer la qualité des vidéos sur les vieux smartphones. Cela passe par dav1d, le décodeur logiciel AV1 de VideoLAN, l’entreprise française derrière le lecteur VLC adoré de tous. Ce décodeur est désormais disponible pour tous les appareils Android, surtout ceux qui ne prennent pas en charge le décodage AV1 au niveau matériel.

Avec Android 15, Google et ses partenaires de l’Alliance for Open Media veulent pousser l’usage de ce codec vidéo, qui offre une compression de meilleure qualité que des codecs concurrents comme le H.264 du consortium MPEG. Selon Google, dav1d est trois fois plus performant que l’ancien décodeur logiciel AV1 présent sur Android 14, permettant d’offrir une meilleure qualité vidéo sur des appareils moyen/bas de gamme.

Outre ces trois grandes nouvelles fonctionnalités, Android 15 apporte une tonne de petites corrections à son interface. Sous le capot, d’autres améliorations sous aussi à prévoir : vous pouvez consulter tout ceci (en anglais) sur le blog d’Android.

À lire > Android 15 : date de sortie, smartphones compatibles, nouveautés, tout savoir

Quels bugs dans la Bêta 2 d’Android 15 ?

Attention, installer la Bêta d’Android vous expose comme d’habitude à des bugs. Cette dernière version est plutôt destinée aux développeurs d’applications qui souhaiteraient voir l’utilité des nouveautés sous le capot, pas aux utilisateurs lambda de smartphone Android. Les bugs sont nombreux, voici les principaux recensés jusqu’ici :

La création d’un espace privé sur un appareil pour la première fois supprime les icônes des applications de (ou des) l’écran d’accueil.

Lorsqu’une fenêtre d’application passe en mode image dans l’image (PiP), la fenêtre PiP disparaît si l’appareil est tourné avant la fin de la transition PiP.

Une page d’erreur s’affiche lors de l’ajout d’un compte pendant la configuration de l’appareil.

Un message “Android System Intelligence keeps stopping” s’affiche lors de la création d’un fichier dans l’application Google Docs.

L’application Google TV ne parvient parfois pas à lancer la lecture vidéo et affiche à la place un message “Play Movies & TV is temporarily unavailable“.

Mon smartphone est-il compatible avec Android 15 Bêta 2 ?

Voici la liste exhaustive des smartphones et appareils compatibles avec la dernière bêta d’Android 15 :

Google Pixel

Pixel 6

Pixel 6 Pro

Pixel 6a

Pixel 7

Pixel 7 Pro

Pixel 7a

Pixel Tablet

Pixel Fold

Pixel 8

Pixel 8 Pro

Pixel 8a

Xiaomi

Xiaomi 14

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi Pad 6S Pro 12,4

Honor

Honor Magic 6 Pro

Honor Magic V2

OnePlus

OnePlus 12

OnePlus Open

Autres modèles

iQOO 12

Lenovo Tab Extreme

Nothing Phone (2a)

Oppo Find N3

Realme 12 Pro+ 5G

Sharp Aquos Sense 8

Tecno Camon 30 Pro 5G

Vivo X100