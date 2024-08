Android 15 : une barre des tâches arrive sur vos smartphones, il était temps !

Android 15 pourrait bien transformer notre façon d’utiliser les smartphones. Google teste une nouvelle barre des tâches, jusqu’ici réservée aux tablettes, qui rendrait le multitâche plus intuitif sur nos téléphones. Une fonctionnalité qui pourrait changer la donne pour tous.

Avec Android 15, Google s’apprête à transformer l’expérience utilisateur sur smartphones en introduisant une barre des tâches inspirée des tablettes et appareils pliables. Cette innovation pourrait bien changer le multitâche sur appareils à petit écran en rendant l’accès aux applications plus fluide.

Une barre des tâches sur smartphones Android pour plus de simplicité

La barre des tâches, un dock positionné en bas de l’écran, permet aux utilisateurs de passer facilement d’une application à une autre. Initialement conçue pour les appareils à grand écran, cette barre des tâches a été un atout majeur pour le multitâche sur les tablettes et les téléphones pliables. Pourtant, jusqu’à présent, elle était exclusivement réservée à ces types d’appareils.

Avec l’arrivée d’Android 15, Google explore la possibilité de transposer cette fonctionnalité révolutionnaire sur les smartphones classiques. Selon des informations divulguées par Android Authority, la nouvelle barre des tâches fonctionnerait de manière similaire à celle des appareils pliables et des tablettes. Elle apparaîtrait en glissant partiellement vers le haut depuis le bas de l’écran et disparaîtrait après quelques secondes, affichant seulement quatre applications et un bouton pour ouvrir le tiroir d’applications.

Concrètement, l’intégration de cette barre des tâches sur les smartphones pourrait considérablement améliorer l’expérience en multitâche pour les usagers de ces appareils, plus compacts. Google s’attache actuellement à optimiser cette fonctionnalité pour les écrans de plus petite taille, afin que les personne n’ait pas à modifier les paramètres d’affichage ou de texte pour en profiter pleinement.

Néanmoins, cette fonctionnalité est encore en phase de développement. Elle a été repérée dans la dernière version bêta d’Android 15, mais elle n’est pas encore disponible pour le grand public. Lors de son activation, deux poignées de navigation apparaissent, signalant que l’outil n’est pas encore finalisé. Google continue de peaufiner tout ça, même si à ce stade, aucune déclaration officielle n’a été faite quant à son déploiement.