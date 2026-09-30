GTA 6 : animaux rares, météo réaliste… Rockstar promet un monde ouvert plus vivant que jamais

GTA 6 proposera un système météorologique particulièrement avancé, avec une modélisation poussée du vent et de la pluie. Le jeu intégrera aussi plus de 170 espèces dont des animaux légendaires.

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Game Informer a consacré un long dossier à GTA 6. Si de nombreux détails étaient déjà connus, des informations notables ont été dévoilées sur la faune et le système météorologique du futur blockbuster de Rockstar. L’article confirme notamment que la région de Leonida sera bien sujette aux ouragans et aux tempêtes tropicales, avec un niveau de réalisme accru.

GTA 6 : une météo entièrement repensée pour plus de réalisme

“Des nuages ​​épais, des vents violents, une atmosphère dense et des pluies abondantes se combinent pour que tout soit trempé, que l’eau ruisselle des toits et des lampadaires, que le tonnerre gronde et que des éclairs illuminent les nuages ​​de façon spectaculaire”, détaille Owen Shepherd, vice-président artistique en charge de l’éclairage et du rendu chez Rockstar Games.

La météo aura des effets visibles sur l’environnement. Selon les conditions, des arcs-en-ciel pourront apparaître et des flaques d’eau se former au sol. Le vent sera lui aussi simulé de manière détaillée : il fera bouger les débris, créera des ondulations à la surface de l’eau et fera plier les brins d’herbe.

“Nous avons entièrement repensé notre système météorologique pour rendre les phénomènes beaucoup plus localisés et persistants, et nous souhaitions vraiment que le monde paraisse dynamique et concret, avec une impression d’échelle inédite”, souligne Shepherd qui annonce “un large éventail de conditions météorologiques, allant du ciel bleu azur d’un hiver à Miami aux cumulonimbus vertigineux et aux éclairs sporadiques que l’on observe la plupart des après-midi d’été et d’automne en Floride”.

GTA 6 : plus de 170 espèces animales, dont des créatures rares et légendaires

Comme les images déjà dévoilées le suggéraient, GTA 6 sera peuplé d’une faune particulièrement variée. Toujours selon Game Informer, plus de 170 espèces animales pourront être découvertes sur l’immense carte du jeu. On y trouvera notamment plus de 60 espèces d’oiseaux et plus de 30 mammifères terrestres, mais aussi différentes espèces de requins, de reptiles et de poissons ainsi que des espèces invasives non indigènes, comme les singes et les tatous.

Les joueurs pourront interagir avec bon nombre de ces animaux qui seront très détaillés. Le studio indique notamment que les plumes, la bioluminescence et d’autres caractéristiques propres à chaque espèce seront reproduites avec précision. La fourrure réagira aux interactions avec les humains et pourra présenter des amas de saleté selon l’environnement, notamment lorsqu’elle est mouillée. Rockstar a également prévu des variations de couleur et de pelage.

Pour les joueurs qui aiment traquer les animaux, Rockstar reprend le système de rareté déjà présent dans Red Dead Redemption 2. Les créatures légendaires, dont le studio n’a pas encore dévoilé l’identité, seront particulièrement difficiles à dénicher.

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