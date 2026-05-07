Android Auto : voici comment essayer les nouveautés en avant-première

Google a rouvert le programme bêta d’Android Auto, de nouveaux testeurs étant ainsi acceptés. Il faut toutefois se dépêcher : les places disponibles disparaissent généralement très rapidement.

Google vient discrètement de rouvrir le programme bêta d’Android Auto, comme l’a repéré un utilisateur de Reddit. C’est un petit évènement car les fenêtres d’accès sont très rares. Si la procédure d’inscription est simple comme bonjour, le programme affiche très souvent complet. Les utilisateurs qui tentent de l’intégrer se heurtent généralement à un mur, Google limitant strictement le nombre de bêta-testeurs autorisés.

Comment rejoindre le programme bêta d’Android Auto ?

Si vous souhaitez rejoindre le programme, c’est le moment où jamais. Ne tardez pas trop car Google risque de le refermer sous peu. Il suffit de suivre ces quelques étapes :

Accédez à la page d’inscription en cliquant ici.

Cliquez sur le bouton bleu Devenez testeur.

Vous pouvez désormais accéder aux moutures préliminaires d’Android Auto et tester en avant-première les nouvelles fonctionnalités. Ces jours-ci, Google a notamment déployé la version bêta 16.8 d’AA qui amorce l’arrivée très attendue des widgets. Gardez toutefois à l’esprit que les mises à jour bêta sont instables par nature. Elles peuvent provoquer des bugs, des ralentissements ou faire dysfonctionner certaines options.

“En tant que testeur, vous recevrez une mise à jour incluant une version de test d’Android Auto, qui peut également contenir des versions préliminaires de son application”, indique Google qui précise que certaines données relatives à votre utilisation seront collectées pour améliorer le service. Sachez qu’il est tout à fait possible de quitter le programme de test. Il suffit de cliquer sur le bouton Quitter le programme sur la page susmentionnée et de désinstaller la version bêta.

Vous devrez ensuite installer la version publique d’Android Auto via le Play Store. Il peut toutefois s’écouler plusieurs heures avant que la mouture stable soit téléchargeable de nouveau.

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