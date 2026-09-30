Waze : ne soyez pas surpris si l’application vous incite à faire des détours

Waze introduit les “repères sponsorisés” sur les itinéraires. Les commerçants pourront désormais promouvoir leur établissement directement sur la carte et inciter les utilisateurs à s’y arrêter.

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Les publicités font désormais partie pleinement de l’expérience de navigation sur Waze. Et les utilisateurs français vont devoir se coltiner une nouvelle forme de réclames. Après une grosse refonte estivale, Google vient en effet d’intégrer l’inventaire publicitaire de l’application à Performance Max, sa solution qui permet aux entreprises de promouvoir leur établissement sur ses différents canaux.

“Dès aujourd’hui, votre enseigne peut apparaître sur la carte Waze sous forme de repère sponsorisé”, indique Google France sur son blog. Ces repères permettent aux commerçants de mettre en avant leur établissement auprès des Wazers. Ils prennent la forme d’épingles aux couleurs des enseignes. Les restaurants et magasins sponsorisés apparaîtront sur votre itinéraire lorsque vous passerez à proximité ou lorsque vous rechercherez des destinations situées à côté.

Waze : des repères sponsorisés directement sur votre itinéraire

Si vous appuyez dessus, la fiche de l’établissement se déroulera, vous donnant accès à toutes les informations utiles. L’app vous proposera aussi d’en faire une étape de votre trajet. Google assure que ces annonces ont été conçues pour “s’intégrer de façon fluide et naturelle à l’expérience de navigation Waze”, tout en permettant aux conducteurs de rester concentrés sur la route. Pour autant, les repères sponsorisés représentent une source potentielle de distraction pour les automobilistes, puisqu’ils sont susceptibles de détourner leur attention.

Les commerçants qui souhaitent apparaître sur Waze n’ont pas besoin de créer une campagne publicitaire distincte. Et pour cause, l’application est intégrée aux emplacements disponibles dans les campagnes Performance Max de Google Ads, qui peuvent automatiquement diffuser des annonces sur plusieurs services comme Google Maps, YouTube, Google Search, Gmail et donc désormais Waze.