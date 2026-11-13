Android Auto 18.2 est déjà téléchargeable : ce que prépare la prochaine mise à jour

Google vient de lâcher une nouvelle version d’Android Auto, sans prévenir et sans liste des nouveautés. Elle n’apporte encore aucune révolution visible. Pourtant, chaque build rapproche votre écran de voiture de la plus grosse refonte de son histoire. Voici comment l’installer dès maintenant, et pourquoi il vaut peut-être mieux attendre.

Android Auto est déjà disponible en 18.2 © Shutterstock

Une première bêta d’Android Auto 18.2 est apparue en ligne ce vendredi 13 novembre, repérée par le site autoevolution. Il s’agit de la build 18.2.1646, réservée en principe aux membres du programme de test de Google. Si aucun bug majeur ne surgit, le déploiement grand public pourrait démarrer dès la semaine prochaine.

Comment installer Android Auto 18.2 sans attendre

Le programme bêta d’Android Auto affiche complet depuis longtemps. Reste la voie manuelle : le fichier d’installation est disponible sur APKMirror, qui le référence depuis le 12 novembre. Il suffit de le télécharger, de l’ouvrir et de suivre les instructions. Sur certains smartphones, il faudra autoriser l’installation d’applications hors du Play Store. Une fois l’opération terminée, les paramètres d’Android Auto doivent afficher la version 18.2.

Prudence toutefois. Bogdan Popa, journaliste chez autoevolution, a installé cette version sur un Pixel 10 Pro XL sans rencontrer de souci. Il déconseille malgré tout d’utiliser une bêta au quotidien, surtout pour la navigation. Les dernières versions 18.1 avaient d’ailleurs perturbé l’affichage des notifications chez certains conducteurs. Si votre GPS est indispensable pour aller travailler, patientez quelques jours : la version stable arrivera automatiquement par le Play Store.

Pas de nouveautés officielles, mais une refonte qui approche

Google ne publie plus de notes de version pour Android Auto. Impossible donc de savoir précisément ce que change la 18.2, au-delà de probables corrections de bugs. Le cap, lui, est connu. Depuis la version 18.0, le code de l’application contient les fondations de “Cielo”, la nouvelle interface présentée en mai. Elle doit apporter des widgets (météo, agenda) sur l’écran d’accueil, un affichage qui s’adapte à toutes les formes d’écran, y compris les écrans ronds des Mini, et la lecture de vidéos YouTube quand le véhicule est à l’arrêt.

Côté intelligence artificielle, les propriétaires de Pixel ont déjà droit à un avant-goût. Le Pixel Drop de novembre ajoute à Android Auto des suggestions proactives de Gemini, capables de puiser dans Gmail ou Google Agenda pour proposer des réponses en un geste. Aucune date n’est prévue pour les autres smartphones Android.

Votre smartphone est-il encore compatible ?

Avant de vous lancer, vérifiez votre version d’Android. Google exige désormais Android 11 au minimum, et Android Auto ne fonctionne plus sur les vieux smartphones restés sous Android 9 ou 10. Un Galaxy S9, par exemple, ne profitera ni de cette 18.2 ni de la grande refonte à venir.

Source : autoevolution