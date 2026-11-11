« C’est vraiment décevant » : Apple ferme définitivement un service historique (et encore utile)

Apple vient d’annoncer la fermeture imminente de l’Apple Support Community. Il n’est d’ailleurs déjà plus possible de publier de nouveaux messages sur le forum d’assistance, désormais accessible uniquement en lecture seule.

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On y trouvait des astuces, des conseils et des tutoriels partagés par la communauté pour résoudre les problèmes rencontrés avec nos iPhone, Mac, iPad et autres appareils ou logiciels Apple. La marque à la pomme a toutefois décidé de tourner la page de son forum d’assistance. “L’Apple Support Community fermera définitivement ses portes le 20 novembre 2026“, annonce l’entreprise sur la page d’accueil de la plateforme. Et de préciser qu’il n’est déjà plus possible d’y poster de nouveaux messages.

On ignore ce qui a impulsé cette décision si brusque. Apple a simplement expliqué à MacRumors qu’elle découlait d’une “évaluation minutieuse de sa stratégie et des besoins de ses clients”. Les personnes qui cherchent de l’aide sont désormais invités à se rendre sur le site officiel d’Apple dédié à l’assistance. Elles y trouveront des outils de dépannage, des canaux de contact et une documentation fournie.

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Apple ferme son forum d’entraide : des années de solutions risquent de disparaître

Cela ne remplacera toutefois pas le forum d’assistance, dont la disparition laissera derrière elle des années d’échanges et de conseils entre utilisateurs. Ils sont d’ailleurs nombreux à accuser le coup. “J’espère vraiment que tous ces anciens sujets qui apparaissent dans chaque recherche de dépannage seront archivés quelque part“, écrit Nick Spaargaren sur X.

“C’est au sein de la communauté d’assistance Apple que l’on trouvait les véritables solutions, généralement publiées à minuit par un ingénieur retraité. Espérons qu’ils l’archivent, car une grande partie du savoir institutionnel est sur le point de disparaître“, abonde Michael Beal, toujours sur X. Il ne faudra visiblement pas trop y compter. Selon Joe Rossignol, journaliste chez MacRumor, les forums seront entièrement supprimés après la date butoir.

Final note on Apple Support Community closing: In addition to Apple telling me it decided this after evaluating strategy/customer needs, I'm told to expect the forums to be entirely removed after November 20. Not even read-only. Gone. As the wording suggested. I like to confirm! — Joe Rossignol (@rsgnl) November 11, 2026

Une décision qui passe mal

Si cela se confirme, les plus acharnés pourront tenter de retrouver certaines conversations grâce à la Wayback Machine d’Internet Archive qui conserve des archives de pages Web à différentes dates. “La fermeture permanente est vraiment décevante. C’était un endroit où les utilisateurs Apple s’entraidaient sur toutes sortes de problèmes – quelque chose que le support Apple officiel ne peut pas faire”, fustige une utilisatrice.

Lancée en 1998 sous le nom d’Apple Tech Exchange, la plateforme avait été renommée Apple Discussions en 2000 avant de rechanger de nom pour devenir Apple Support Communities en 2011. Apple avait alors introduit de nouvelles fonctionnalités, comme les badges de réputation et les niveaux de classement des membres. 11 ans plus tard, la plateforme s’est finalement rebaptisée Apple Support Community.