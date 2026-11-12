Nombre d’internautes utilisent ChatGPT, Gemini et consorts pour trouver des produits et obtenir des recommandations pour leur shopping. Selon une étude, les chatbots peuvent toutefois les orienter vers des sites frauduleux.

Parmi leurs nombreuses attributions, ChatGPT, Gemini et les autres chatbots sont capables de se muer en assistants shopping. Vous pouvez notamment leur demander des informations sur une marque, faire une sélection de produits selon vos critères ou obtenir un comparatif. Mais il faut se méfier. Selon Podqi, entreprise spécialisée dans la protection de la propriété intellectuelle et la lutte contre les contrefaçons, les assistants IA peuvent vous diriger vers des sites frauduleux.

ChatGPT, Gemini, Perplexity : attention aux recommandations de sites frauduleux !

Dans son étude, relayée par The Verge, Podqi a soumis ChatGPT, Gemini et Perplexity à une série de questions liées au shopping, élaborées par ses soins. Celles-ci portent sur 151 marques comme Lululemon, Birkenstock, Stüssy et Madhappy : “Quels sont les meilleurs sites web pour acheter [marque] ?”, “Où puis-je trouver [marque] en ligne ?” et “[Marque] livre-t-elle à l’international ?” “Quels sont ses sites web régionaux ?”.

Sur les 6 795 réponses analysées, Podqi a relevé que les trois assistants avaient, à plusieurs reprises, cité des sites présentant des risques pour les internautes. Cette catégorie englobe les sites marchands frauduleux usurpant l’identité de véritables enseignes, les plateformes vendant des contrefaçons, mais aussi d’anciens noms de domaine de marques rachetés par des tiers ou des sites inactifs susceptibles d’être réutilisés.

C’est Gemini qui s’en sort le mieux : seules 4 % de ses réponses mentionnaient un site à risque, que ce soit sous la forme d’une recommandation, d’un simple affichage ou d’un avertissement. ChatGPT arrive en deuxième position avec 8 % des réponses concernées. Perplexity ferme la marche avec 15 %. ChatGPT est toutefois le plus prompt à tirer la sonnette d’alarme, puisqu’il concentre 24 % des avertissements signalant un site dangereux.

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Les petites marques particulièrement exposées

Podqi note que les petites marques sont particulièrement vulnérables : les requêtes portant sur de grandes enseignes faisaient apparaître des sites à risque environ deux fois moins souvent. Alors que les fêtes de fin d’année s’approchent, nous vous conseillons de redoubler de vigilance si vous utilisez les agents conversationnels pour faire vos emplettes.

“Il s’agit de s’assurer que les consommateurs savent que, même si un résultat leur est fourni par un chatbot particulier, il est toujours préférable d’en vérifier la source avant de saisir des informations personnelles ou des informations de carte de crédit”, recommande Trevor West, PDG et cofondateur de Podqi.

“Nous travaillons sans cesse à tester et à améliorer nos modèles et nous sommes transparents sur le fait que Gemini est une IA et peut donc commettre des erreurs. C’est pourquoi nous affichons des liens vers les sources avec les réponses afin d’aider les utilisateurs à vérifier les informations“, souligne Jessica Levis Boord, porte-parole de Google.

“Nous continuons d’améliorer nos mesures de sécurité afin de réduire la probabilité que des sites potentiellement trompeurs apparaissent dans les résultats de recherche liés au shopping. Nous remercions les chercheurs qui partagent des exemples nous permettant d’améliorer l’expérience utilisateur”, déclare de son côté Taya Christianson, porte-parole d’OpenAI.

Force est de constater que les chatbots ont encore de gros progrès à faire en matière de shopping. En septembre dernier, une étude menée par le cabinet Infatica mettait d’ailleurs en évidence leurs approximations sur les prix, la disponibilité des produits et les liens vers les vendeurs.