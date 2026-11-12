Gemini s’invite sur Apple CarPlay, mais avec une restriction agaçante

Gemini débarque à son tour sur Apple CarPlay. Vous pouvez désormais dialoguer avec lui pour gérer vos mails, consulter votre agenda, préparer une présentation, obtenir des recommandations de lieux et bien plus encore. Pour le mettre en éveil, il faudra toutefois impérativement cliquer sur son icône ou passer par Siri.

© Google

Apple CarPlay était déjà équipé de ChatGPT et de Copilot. Disponible jusqu’ici uniquement sur Google Maps, Gemini a désormais droit à son application complète sur le système embarqué d’Apple. “Les utilisateurs iOS peuvent ainsi converser naturellement et spontanément avec Gemini Live directement depuis l’écran de leur voiture, en mode mains libres. Vous pouvez ainsi rester concentré sur la route et garder les mains sur le volant tout en vaquant à vos occupations”, annonce Google dans un communiqué.

Impossible de lancer Gemini par commande vocale sur CarPlay

Il faut toutefois composer avec une restriction agaçante : l’impossibilité de lancer l’assistant par commande vocale. Pour des raisons de confidentialité, Apple n’autorise pas les applications tierces à gérer les phrases de réveil sur iPhone et CarPlay, explique le site autoevolution. Une telle fonctionnalité nécessiterait de maintenir le microphone constamment activé. Or, seul Siri a ce privilège dans l’écosystème pommé.

Pour ouvrir Gemini sur CarPlay, il faudra donc toucher son icône dans le tiroir d’applications ou le volet latéral. Une manipulation peu pratique lorsque l’on doit rester concentré sur la route. Il existe toutefois une solution pour profiter d’une expérience entièrement mains libres : invoquer dans un premier temps Siri via sa phrase d’activation et lui demander de lancer Gemini.

Talk it through with Gemini now on Apple CarPlay. 🚗



Just tap the Gemini app icon on your CarPlay screen or side rail to easily pick up a conversation from your phone, explore a topic you're curious about, or brainstorm out loud with Gemini Live. — Google Gemini (@GeminiApp) November 11, 2026

Gemini sur CarPlay : voici ce que vous pourrez faire pendant vos trajets

Mais quelles sont les fonctionnalités du robot conversationnel de Google dans l’habitacle ? “Que vous soyez en déplacement quotidien ou en voyage, Gemini sur CarPlay vous aide à être plus productif pendant votre trajet”, promet le géant de Mountain View. Ce dernier met notamment en avant quatre grands cas d’usage :

Préparer sa journée : Gemini peut consulter votre agenda Google pour vous rappeler vos rendez-vous, vous indiquer à quelle heure vous devez partir ou vous aider à préparer une réunion.

Gérer ses mails : grâce à son intégration avec Gmail, l’assistant vous permet de rattraper les messages non lus, de synthétiser les longues conversations par e-mail et de rédiger une réponse à la voix.

Trouver des lieux à proximité : vous pouvez demander à Gemini de vous recommander un restaurant pour déjeuner, un endroit où faire une pause ou encore des lieux intéressants à visiter dans la région. L’assistant peut aussi vous raconter l’histoire d’un monument ou d’un site touristique.

Progresser et apprendre en discutant : Gemini Live peut également se muer en coach ou en professeur. Vous pouvez lui demander de simuler un entretien professionnel, de vous aider à préparer une présentation ou de vulgariser un sujet complexe.

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“Vous pouvez dialoguer avec Gemini à votre propre rythme, en interrompant pour ajouter un détail, changer de sujet ou faire une pause lorsque vous avez besoin de vous concentrer sur une sortie”, précise Google. Autre atout : les conversations menées sur CarPlay sont automatiquement synchronisées avec l’application Gemini sur votre iPhone.

Le déploiement de Gemini sur CarPlay a débuté à l’échelle mondiale. Pour en profiter, assurez-vous d’avoir installé la dernière version de l’application Gemini sur votre iPhone, d’avoir autorisé l’accès au microphone et d’avoir utilisé Gemini Live au moins une fois sur votre téléphone.