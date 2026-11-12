Fusion Free et Free Mobile : pourquoi vous devez redoubler de vigilance

Le 1er décembre, Free Mobile fusionnera avec Free. Une transition annoncée indolore pour les abonnés. Ces derniers devront toutefois se méfier des campagnes de phishing qui risquent de les cibler dans les prochaines semaines.

© ChatGPT / Tom’s Guide

Free et Free Mobile ne feront plus qu’un à compter du 1er décembre 2026. Les 15,8 millions d’abonnés ont été notifiés de cette transition sur leur dernière facture. Si leurs données seront transférées vers Free, les abonnés n’auront aucune démarché à effectuer. Ils conserveront leurs forfaits, tarifs, services et conditions contractuelles.

Les clients devront toutefois se méfier des campagnes de phishing qui risquent de les viser. “Free ne vous demandera jamais vos coordonnées bancaires par e-mail ou SMS. Si vous recevez un message de ce type, il ne vient pas de nous : ne cliquez sur aucun lien et supprimez-le, tout simplement”, prévient d’ailleurs l’opérateur dans son communiqué.

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Abonnés Free Mobile, gare aux faux messages de régularisation

La menace est bien réelle. Des cybercriminels vont probablement prendre la transition comme prétexte pour tenter d’escroquer les abonnés. Ils tenteront de leur faire croire qu’une régularisation de leur situation est nécessaire afin de leur soutirer de l’argent. Des campagnes de phishing ciblées se sont d’ailleurs multipliées depuis la fuite massive de données qui a touché Free et Free Mobile en 2024.

En intégrant des informations authentiques dans leurs messages frauduleux (notamment les nom et prénom, le numéro client ou encore le montant du forfait souscrit), les malfrats crédibilisent leurs arnaques, renforçant l’illusion d’une communication légitime. En juillet 2025, la plateforme gouvernementale Cybermarveillance dénonçait notamment une vague de mails frauduleux aux couleurs de Free Mobile :

Les campagnes frauduleuses ont ensuite continué à cibler les abonnés. Début octobre, Malwarebytes dénonçait notamment une arnaque copiant fidèlement la charte graphique du site de Free Mobile et de ses modèles d’email. Le message incitait notamment l’usager à régler une facture de 9,99 euros pour éviter de voir son compte suspendu.

© Malwarebytes

Comment reconnaître un faux message de Free Mobile ?

Des arnaques similaires jouant sur l’urgence risquent ainsi de vous viser. Si vous avez le moindre doute, ne cliquez sur aucun lien et connectez-vous à votre espace personnel depuis le site légitime ou l’application officielle. Les dernières communications de Free Mobile seront accessibles dans la section Nos communications > Communications de Free. Vous pouvez également contacter le 3244, numéro d’assistance de l’opérateur.

Sur cette page, le FAI distille quelques conseils pour repérer les arnaques. Il faut notamment prêter attention aux coordonnées de l’expéditeur ainsi qu’aux liens de redirection :

Les emails adressés aux clients Free Mobile sont envoyés depuis l’adresse suivante : freemobile@free-mobile.fr. Les courriels liés à une procédure d’assistance sont transmis depuis les adresses freeproxi@freetelecom.fr, messagerie@freetelecom.fr, enquete@assistance.free.fr et noreply@assistance.free.fr.

Les SMS légitimes ne sont jamais envoyés depuis un numéro débutant par 06 et 07.