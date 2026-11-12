Jeux PC gratuits : Epic et Amazon vous offrent trois jeux à garder à vie, dont un hit vendu 60 €

Le jeudi, c’est le jour des cadeaux sur PC. Cette semaine, Epic mise sur un jeu de stratégie conçu en France. Amazon, lui, sort une licence culte du cinéma et une enquête rétro très soignée. Ces trois jeux restent à vous pour toujours, à condition de les récupérer à temps.

Ce jeudi 12 novembre, l’Epic Games Store et Amazon Prime changent leurs jeux offerts. Knightica est gratuit sur Epic à partir de 17 h et jusqu’au 19 novembre. Les abonnés Prime peuvent récupérer dès maintenant Jurassic World Evolution 2 et Radiolight. Une fois ajoutés à votre bibliothèque, ces trois jeux vous appartiennent définitivement.

Knightica, la pépite française de l’Epic Games Store

Signé par le studio français Mad Mango Games et vendu 14,99 € sur Steam, Knightica est un roguelike de stratégie au tour par tour. Vous recrutez et placez vos unités, puis les combats se déroulent tout seuls. Pour gagner, il faut donc trouver les bonnes synergies entre vos troupes. Le jeu est traduit en français et tourne sur un simple PC portable. Son extension, Faraway Tales, sort aujourd’hui. Pour en profiter, il suffit d’un compte Epic gratuit et d’un clic sur “Obtenir”.

Des dinosaures et une enquête pour les abonnés Prime

Vendu 59,99 € à sa sortie, Jurassic World Evolution 2 vous confie la gestion d’un parc qui abrite plus de 75 espèces préhistoriques, avec Jeff Goldblum au doublage.

Radiolight vous emmène en 1985 dans une petite ville de montagne, à la recherche d’un enfant disparu, avec une radio capable de capter des fréquences surnaturelles.

Les deux jeux se récupèrent sur Amazon Luna, sous forme de codes à activer sur l’Epic Games Store. Pas encore abonné ? L’essai gratuit de 30 jours d’Amazon Prime suffit pour les récupérer.

Pour les autres offres du mois, consultez notre récapitulatif des jeux PC gratuits sur Epic, Amazon et Steam.

Sources : Epic Games Store, Amazon Luna