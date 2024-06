iOS 18 : Apple va dévoiler son intelligence artificielle maison, et on connaît enfin son nom

Apple s’apprête à lancer son propre système d’intelligence artificielle, et on connaît enfin son petit nom : Apple Intelligence. Oubliez les concepts farfelus, Apple miserait sur des applications concrètes pour améliorer votre expérience utilisateur au quotidien.

Apple se lance officiellement dans la course à l’intelligence artificielle. Mais attention, la firme à la pomme croquée ne fait jamais rien comme les autres. À quelques jours de sa conférence annuelle des développeurs (WWDC 2024), on apprend que son projet tant attendu ne s’appellera pas simplement IA (intelligence artificielle), mais bel et bien « Apple Intelligence ». Un moyen astucieux pour Apple de se réapproprier le terme, n’est-ce pas ?

IA : Apple dévoile son arme secrète pour se démarquer de la concurrence

Si l’intelligence artificielle fait fureur ces derniers temps avec la création d’images surréalistes par exemple, Apple mise sur une approche différente. D’après les informations de Mark Gurman, journaliste réputé chez Bloomberg, Apple Intelligence se concentrera sur des fonctionnalités grand public, c’est-à-dire des applications pratiques et utiles dans la vie quotidienne.

Concrètement, à quoi peut-on s’attendre ? Apple Intelligence combinerait la technologie maison du géant californien avec celle d’OpenAI, un poids lourd du secteur. L’accent sera mis sur le respect de la vie privée, avec un fonctionnement basé sur le consentement de l’utilisateur. Les calculs se feront en partie sur l’appareil lui-même et en partie sur le cloud, un système hybride qui devrait rassurer les plus soucieux de leurs données. Apple a de toute façon toujours mis en avant la sécurité renforcée de ses iPhone par rapport à la concurrence.

L’une des fonctionnalités phares d’Apple Intelligence concernera Siri, l’assistant vocal d’Apple. Grâce à l’IA, Siri pourra contrôler les applications de manière plus directe. Imaginez demander à Siri de résumer un article pour vous, ou de retoucher une photo d’une certaine façon. Mieux encore, Apple prévoit d’ouvrir cette possibilité aux développeurs tiers et de permettre d’enchaîner plusieurs commandes vocales à la suite. Ces fonctionnalités avancées devront cependant attendre l’année prochaine.

Mais Apple Intelligence ne s’arrêterait pas là. Attendez-vous également à la création d’emojis intelligents personnalisables par du texte, à la transcription automatique de vos notes vocales et à des options de retouche photo encore plus poussées grâce à l’IA.

Bref, tout cela sera dévoilé d’ici peu, lors de la WWDC, qui aura lieu à partir de lundi, 18 heures.