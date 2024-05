Apple CarPlay métamorphosé dans iOS 18, deux jeux gratuits à récupérer sur Steam : c’est le récap’ !

Tous les matins, on revient sur les actualités les plus importantes de la veille. Hier on découvrait que la Nintendo Switch 2 embarquerait 12 Go de RAM, le nouveau Geralt de la série The Witcher, et que certains joueurs refusaient de jouer un samouraï noir dans Assassin’s Creed Shadows. Ce samedi au programme, c’est Apple CarPlay, Steam et Windows XP. Bonne lecture !

Windows XP sans antivirus est envahi par les malwares

Dans une vidéo, un youtubeur montre comment Windows XP se comporte en 2024, 10 ans après sa dernière mise à jour officielle. Attention : le vidéaste désactive au préalable le pare-feu de Windows et lance le système d’exploitation (dénué de Microsoft Defender) sans antivirus. Puis il connecte le PC à internet : cette situation de départ est donc loin d’être en faveur de cette pauvre machine sous Windows XP. Le résultat ne se fait pas attendre : en quelques minutes, une activité suspecte est détectée. Encore deux heures plus tard et la machine est envahie de malwares qui s’emparent du système.

Deux jeux gratuits très bien notés par les joueurs à récupérer sur Steam

Deux jeux sont actuellement à récupérer gratuitement sur Steam : 100 % Orange Juice peut s’ajouter à votre bibliothèque sans dépenser un centime. Il s’agit d’un jeu de plateau multijoueur dans lequel le développeur du même nom, Orange Juice, a intégré de nombreuses stars de ses licences cultes. Les connaisseurs des sagas du studio retrouveront des protagonistes de Flying Red Barrel ou encore de QP Shooting. Endless Legend, l’autre jeu offert par Steam, fait lui aussi l’unanimité auprès des joueurs avec une évaluation moyenne très positive sur 17 000 avis. Dans ce jeu de stratégie 4X, vous contrôlez une civilisation de la planète d’Auriga qui doit se relever d’une mystérieuse apocalypse.

Apple dévoile ses nouveautés pour CarPlay dans iOS 18

Apple ne compte pas se laisser distancer par Android Auto. Le géant à la pomme vient d’annoncer l’arrivée de nouvelles fonctionnalités pour CarPlay, intégrées directement dans la prochaine mise à jour iOS 18, prévue pour cet automne. Si vous attendez avec impatience la prochaine version du système d’exploitation pour iPhone, sachez qu’Apple dévoilera plus en détail ses nouveautés lors de la WWDC (WorldWide Developers Conference) le mois prochain. Une version bêta d’iOS 18 sera également disponible peu de temps après l’événement. Découvrez les trois fonctionnalités phares à retenir dans l’article !