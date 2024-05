Apple CarPlay va être métamorphosé avec iOS 18, voici les nouveautés qui arrivent

Alors qu’Android Auto et Android Automotive ont fait sensation cette semaine, Apple ne compte pas rester les bras croisés. Le géant à la pomme vient d’annoncer l’arrivée de nouvelles fonctionnalités pour CarPlay, intégrées directement dans la prochaine mise à jour iOS 18 prévue pour cet automne.

Apple dévoile ses nouveautés CarPlay dans iOS 18 : contrôle vocal, reconnaissance sonore et filtres de couleur

Si vous attendez avec impatience la prochaine version du système d’exploitation pour iPhone, sachez qu’Apple dévoilera plus en détail ses nouveautés lors de la WWDC (WorldWide Developers Conference) le mois prochain. Une version bêta d’iOS 18 sera également disponible peu de temps après l’événement.

Cette année, CarPlay se dote donc de nouvelles options axées sur l’accessibilité. Voici les trois fonctionnalités phares à retenir :

Contrôle vocal amélioré : oubliez Siri pour le moment. Cette nouveauté s’adresse avant tout aux utilisateurs qui ont déjà recours au contrôle vocal sur iPhone ou MacBook. Elle permettra désormais de piloter les applications CarPlay sans toucher l’écran. Un véritable gain d’autonomie.

: oubliez Siri pour le moment. Cette nouveauté s’adresse avant tout aux utilisateurs qui ont déjà recours au contrôle vocal sur iPhone ou MacBook. Elle permettra désormais de piloter les applications CarPlay sans toucher l’écran. Un véritable gain d’autonomie. Reconnaissance sonore : voilà une option qui va changer la vie des conducteurs sourds et malentendants. CarPlay pourra désormais détecter les sons importants aux alentours du véhicule, comme les klaxons ou les sirènes. Plus de sécurité et de tranquillité au volant.

: voilà une option qui va changer la vie des conducteurs sourds et malentendants. CarPlay pourra désormais détecter les sons importants aux alentours du véhicule, comme les klaxons ou les sirènes. Plus de sécurité et de tranquillité au volant. Filtres de couleur : personnalisez l’interface CarPlay pour une meilleure lisibilité grâce aux filtres de couleur. Apple proposera également des options pour afficher du texte en gras et de plus grande taille.

En septembre prochain, Apple présentera le nouvel iPhone 16 en même temps qu’iOS 18, mais on peut s’attendre à ce qu’une partie de la conférence soit dédiée aux ambitions automobiles de la marque. En effet, Apple prévoit de lancer cette année une nouvelle génération de CarPlay : Porsche et Aston Martin ont d’ores et déjà confirmé l’adoption de ce système amélioré.

Quoi qu’il en soit, face à l’évolution fulgurante d’Android Auto et d’Android Automotive, la firme de Cupertino doit revoir sa stratégie automobile. D’autant plus que General Motors, géant américain de l’industrie, a d’ores et déjà annoncé son divorce avec CarPlay.